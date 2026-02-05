Gulyás Gergely szerint Lázár-ügy nincs, de indokolt bocsánatot kérni azoktól a romáktól, akik nem is követtek el bűncselekményt

kormányinfó;

2026-02-05 11:44:00 CET

Lázár János szavaival kapcsolatban Gulyás Gergely közölte, ha valaki egy rendezvényt megzavar, a rendezvénynek lehetőség szerit hatósági védelmet kell adni, függetlenül attól, ki tartja. Ennek eszköze, hogy akik a rendezvényt megzavarják, azt igazoltatják, így Lázár okkal vonta le az ezzel kapcsolatos következtetést. Arról, hogy így volt vagy nem, van egy rendőrségi nyilatkozat - jegyezte meg a miniszter, aki szerint a sajtó hozta nyilvánosságra a bűnügyi adatokat.

Az RTL-nek nyilatkoztak olyanok, akik nem követtek el bűncselekményt - tőlük Gulyás Gergely szerint indokolt bocsánatot kérni, ők jogi lépéseket is tehetnek. Az erkölcsi bizonyítvány szerinte ebben az esetben nem perdöntő. A 21 Kutatóközpont felmérését (mely szerint a magyarok több mint fele úgy véli, Lázár Jánosnak le kellene mondania a romákról szóló kijelentései miatt) vágyvezéreltnek nevezte.

Az MTVA kérdésére a tárcavezető jelezte, az Orbán-kormány lezártnak tekinti Lázár János cigányozását.