Felmérték ezt is, a magyarok relatív többsége szerint tényleg maffiaállamban élünk

2026-02-05 13:33:00 CET

A Republikon Intézet azt vizsgálta, hogy mi az emberek szerint a legtalálóbb elnevezés az Orbán-rendszerre. Sokan egyszerűen NER-nek vagy illiberális demokráciának neveznék, polgári demokráciának viszont mindössze a válaszadók 14 százaléka tartja Magyarországot.

A magyarok relatív többsége a szerint a „maffiaállam” a legtalálóbb elnevezés Orbán Viktor és Fidesz-KDNP-kormány 2010 óta tartó rendszerére – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb kutatásából, amelyet csütörtökön juttattak el szerkesztőségünkhöz.

A felmérés 1000 fő telefonos megkérdezésével készült január 15. és 20. között. Azt vizsgálta, hogy az emberek mit gondolnak arról a rendszerről, amelyben élnek, vagyis megkérdezték a magyarokat, melyik elnevezés írja le szerintük legjobban itthoni politikai berendezkedést.

A 2010-ben kezdődő Orbán-rendszert sokan sokféleképpen definiálják. A miniszterelnök maga is számos definíciót vezetett be a közbeszédbe, mint például a NER vagy az illiberális demokrácia. A politikatudomány sokféle elnevezést és definíciót alkalmazott a mai magyar politikai rendszer leírására, mint a hibrid rezsim, a választási autokrácia vagy a Magyar Bálint szociológus 2013-ban megjelent, Magyar Polip című könyvében bevezetett maffiaállam. A Fidesz politikai ellenfelei a szélsőséges definícióktól sem riadtak vissza, olykor diktatúrának és fasisztoid rendszernek titulálták a Fidesz-KDNP kormányok uralmát.

A felmérésben résztvevőknek 7 különböző, negatív és pozitív jelentéstartalmú elnevezés közül választhatták ki azt, amelyik véleményük szerint a legtalálóbb. A legtöbb válaszadó a „maffiaállam” elnevezést tartja a legtalálóbb definíciónak 2026-ban, a megkérdezettek 27 százaléka választotta ezt az opciót. 2023-hoz képest 7 százalékponttal nőtt az elnevezés előfordulása, így az elmúlt évek alatt lényegében kiemelkedett a korábban meglehetősen kiegyenlített mezőnyből.

A „nemzeti együttműködés rendszere” (NER) és az „illiberális demokrácia” elnevezéseket egyaránt a kérdezettek 16-16 százaléka választotta, előfordulásuk 5, illetve 6 százalékponttal nőtt 2023 óta. A válaszadók 14 százaléka szerint „polgári demokráciában” élünk, az elnevezés népszerűsége 3 százalékponttal csökkent, így bár 2023-ban ez volt a második legelterjedtebb elnevezés, mostanra a dobogóról is lecsúszott.

Az „önkényuralom” elnevezés veszített népszerűségéből, 10 százalék választotta 2026-ban, szemben a 2023-as 16 százalékkal. A legnagyobb visszaesés a „diktatúra” elnevezés esetén figyelhető meg: 15-ről 8 százalékra, utolsó előtti helyre csúszott a „fasisztoid rendszer” definíció előtt, utóbbi mindkét adatfelvétel során utolsó helyen végzett.

„2023 óta a »maffiaállam« definíció elterjedtsége nőtt a legnagyobb mértékben, míg a diktatúra elnevezés szorult vissza a leginkább, aminek több oka is lehet. Egyfelől

2023-mal ellentétben a rendszerkritikus hangok nem a jogállami, hanem a korrupciós aggályokat helyezik a középpontba

az elmúlt időszakban, és számos korrupciós ügy került napvilágra az elmúlt három évben, valamint egyre több ismert ügyről derültek ki új részletek. Másfelől míg korábbi ellenzéki kihívók az Orbán-rendszert előszeretettel nevezték diktatúrának, vagy a miniszterelnököt diktátornak, a jelenlegi legerősebb ellenzéki párt kampánya újra a korrupcióra helyezi a hangsúlyt, és diktátorok helyett bűnözőkről beszél” – állapítja meg elemzésében a Republikon.

Azt is megvizsgálták, hogyan befolyásolja a pártpreferencia, hogy milyennek látják az emberek a rendszert. A különbségek nem meglepő módon különösen élesek: a Fidesz–KDNP szavazói a három legmegengedőbb rendszerleírás között osztották meg szavazataikat, legnépszerűbb körükben a nemzeti együttműködés rendszere volt, ezt a kormánypártiak 36 százaléka választotta.

Az illiberális demokrácia második helyen végzett, a Fidesz-KDNP szavazók negyede választotta, melytől alig lemaradva, harmadik helyen a polgári demokrácia állt, 24 százalékkal. Ezzel szemben a Tisza szavazói körében tarolt a maffiaállam elnevezés, 55 százalék választotta. Ennek a szavazói csoportnak tetszett a legjobban a kifejezés, minden más elmaradt tőle. Második helyen az illiberális demokrácia végzett 12 százalékkal, amelyet az önkényuralom, a polgári demokrácia és a diktatúra követett, a tiszások mindössze 8-9 százaléka választotta ezeket.