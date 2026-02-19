A Szőlő utcai után a rákospalotai javítóintézetet is bezárja az Orbán-kormány

gyermekvédelem;bezárás;botrányok;MKKP;Szőlő utca;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon;Budapesti Javítóintézet;

2026-02-19 18:19:00 CET

A 136 éves intézményben pszichiátriai és egyéb, súlyos nehézségekkel küzdők gondozását is végzik, és részben helyet biztosítanak kisgyermekes anyáknak is.

Feltárás helyett felszámolás. Megszünteti a Belügyminisztérium az ország egyetlen leányjavító intézetét – posztolta Facebook-oldalán csütörtök délután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). Nagy Dávid pártigazgató helyszíni videóval is jelentkezett az 1890 óta működő, teljes nevén Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon elől. A bezárására és kiürítésre egy, a gyermekvédelem területén dolgozó forrásuk hívta fel a figyelmet. – A kormány szerint a gyermekvédelem leghatékonyabb módja, ha megvédjük őket a külvilágtól, illetve ha megvédjük a nyilvánosságot a válaszoktól arra, hogy miért zárják be, hol lesznek elhelyezve az intézményben nevelkedők, mi fog történni a szinte egyedülálló anya-gyermek együttes nevelés programmal – írta a posztban Nagy Dávid.

A Kutyapárt a honlapján is foglalkozott a bezárással, felidézve a gyermekvédelmi intézményrendszer botrányait a bicskei gyermekotthontól a Szőlő utcáig. Emlékeztettek, hogy a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet 2026. januárjában kezdte el kiüríteni a Belügyminisztérium. – Innentől vált biztossá, hogy feltárás helyett inkább eltörölné a múltat. Viszont a rákospalotai bezárás tervéről eddig sehol nem lehetett olvasni. Az átalakítás a jelek szerint érinti azt az 1890 óta működő Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthont is érinti, amely jelenleg négy különálló részleggel működik, eltérő jogi státuszú fiatalokat fogadva – fűzték hozzá.

Kiemelték, hogy Rákospalotán az elítélt, illetve az előzetes letartóztatásban lévő kiskorúak intézeti ellátása mellett, pszichiátriai és egyéb, súlyos nehézségekkel küzdő fiatalok szakmai gondozását végzik, továbbá 2016 óta – korlátozott számban – helyet biztosítanak a 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák számára is. 2025 év végéig az intézmény teljes egésze a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) alá tartozott.

A Kutyapárt több telefonszámon is érdeklődött az intézet vezetőségénél, hogy megerősítsék a bezárás hírét, de csak annyit mondtak nekik, hogy írjanak e-mailt. Ezt követően kérdéseiket elküldték a Belügyminisztériumhoz, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához, illetve, ahogy e nagyon komoly témában viccesen megjegyezték, a Zsaru Magazinnak és a JóLét Nyugdíjas Portálnak is, hogy biztos eljusson Pintér Sándor asztalára.

Az intézmény korábbi vezetője, Aczél Anna lapunknak decemberben azt mondta, a rákospalotai intézet arról híres, hogy felkarolja az ott lakó leányanyákat. „Pedagógiai módszereket alkalmaztunk, úgy gondoltuk, nekünk az a dolgunk, hogy felkészítsük őket a jobb életre, és arra, hogy képesek legyenek majd a saját gyerekeiket szeretetben nevelni. Megtanítottuk őket arra, hogy beleéljék magukat a másik ember helyzetébe. Érezzék, mit érnek el a bántással, és mit a szeretettel.”

A Magyar Közlönyben január 19-én hirdette ki a kormány, hogy átalakul a javítóintézeti szervezetrendszer, eszerint a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányítása a gyermekvédelemből a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe került, fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik. Ennek első lépéseként megszűnt a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, majd fokozatosan a többire is ez a sors vár. Szerepüket egyetlen országos javítóintézet veszi majd át. Az átmeneti időszakban a Szőlő utcai intézmény nem működik tovább, és akkor még a Pintér Sándor szignálta intézkedés úgy szólt, javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a lányok a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthonba kerülnek, a fiúk Aszódra, Debrecenbe, illetve Nagykanizsára.