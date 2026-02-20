Robert Kagan amerikai történész szerint a hidegháború gyerekjáték volt ahhoz képest, ami most jön

Oroszország;Európa;Kína;Egyesült Államok;Donald Trump;zsarnokság;amerikai történész;

2026-02-20 19:59:00 CET

A jobboldali gondolkodó szerint az Egyesült Államok már félig zsarnoki rendszer, Donald Trump a világ császára akar lenni.

Egy egész ország szinte ellenállás nélkül csúszik át a diktatúrába, a hidegháború gyerekjáték volt ahhoz képest, ami most jön, és 1945 óta nem volt ennyire veszélyes a helyzet – szemlézte a hvg Robert Kagannak az amerikai jobboldali történész-politikatudósnak, a Brookings Intézet kutatójának a Spiegelnek adott interjúját. Kagan a Fehér Ház lakóját önjelölt önkényúrnak nevezve, leszögezte, az USA félig már zsarnokság. – A világban több pólusú rend alakul ki, három nagyhatalommal: Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal. Európa védtelen – tette hozzá a gondolkodó, aki korábban egyenesen fasizmusnak nevezte Trump rendszerét.

– Moszkva és Peking számára esély kínálkozik, hogy helyreállítsák befolyási övezetüket. Ez pedig alighanem azzal jár, hogy egy sor közepes méretű ország elveszti szuverenitását. Mint pl. a lengyelek. Ha az Egyesült Államok nem szavatolja többé a biztonságukat, ezeknek a kormányoknak választaniuk kell: vagy behódolnak, vagy fegyverkeznek és fegyverkeznek. Viszont félő, hogy ez esetben lesznek olyan országok Európában, amelyek kiterjesztenék saját befolyásukat, hiszen ismét eluralkodóban van a nacionalista felfogás. Németország a szabadelvűség legfontosabb bástyája. De újra felbukkanhat a „német probléma”, mivel az ország túl nagy, túl gazdag és túl erős a kontinens többi részéhez képest. De szembe kell szállnia Moszkvával, mert különben az folyamatosan zsarnokoskodni fog felette – fejtette ki a történész.

Robert Kagan szerint az európai földrésznek közben csinálnia kell valamit a belső bajaival is, a jobbra tolódással. Ráadásul Trump támogatja a jobboldali populistákat. – Ha rajta múlik, Németországban már hatalmon lenne az AfD, Franciaországban Marine Le Pen, a briteknél Nigel Farage. Immár nem igaz, hogy „Amerika mindenekelőtt”, Trump a világ császára kíván lenni. Ezért küld csapatokat mindenhová és üti bele az orrát az európai belpolitikába. A fehér uralom felsőbbrendűségét hirdeti és komolyan hiszi, hogy Európa szétrombolta saját civilizációját, miután beengedte a „barbárokat”. A kontinens bölcsen teszi, ha ellenségnek nézi a trumpi Amerikát – tette hozzá a neokonzervatív iskola egyik vezető gondolkodója, aki Donald Trump miatt már 10 éve hátat fordított a republikánusoknak.