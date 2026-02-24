Vizsgálóbizottságot állítanak fel, hogy áttekintsék a budapesti felnőtt pszichiátriai ellátás helyzetét

vizsgálóbizottság;Nyírő Gyula Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-02-24 16:01:00 CET

Az erről szóló döntést a szakmai szervezetek megkeresésére tekintettel hozta meg az Országos Kórházi Főigazgatóság.

Az elmúlt két hét során több sajtóérdeklődés, érdekvédelmi és szakmai fórumoktól érkező megkeresés jutott el az Országos Kórházi Főigazgatósághoz a budapesti Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet működését illetően. Az intézet folyamatosan biztosítja a betegek ellátását, kapacitáskorlátozás bevezetésére nem volt szükség – írja keddi közleményében az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő).

A tájékoztatásban köszönetet mondanak minden egészségügyi dolgozónak, aki részt vesz az intézmény betegeinek ellátásában, és bejelentik:

a szakmai szervezetek megkeresésére tekintettel úgy döntöttek, felkérnek egy külső, független vizsgálóbizottságot a budapesti felnőtt pszichiátriai ellátás helyzetének áttekintésére.

A bizottság felállítására az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökét kérték fel.

„Ezúton kérjük az érdekképviseletek és szakmai képviseletek türelmét, korrekt és etikus magatartását a vizsgálat lefolytatásának időtartama alatt. Nyomatékosan hangsúlyozzuk és egyúttal szeretnénk megnyugtatni valamennyi beteget és hozzátartozót, hogy az intézmény a betegek korrekt szakmai ellátását a jövőben is biztosítja” – zárja közleményét az Okfő.

Mint megírtuk, már több mint 500 pszichiáter követeli, hogy ne Ézsi Robin vezesse az ország kulcsfontosságú pszichiátriáját. A Nyírőt 2024 óta vezető, üzemorvos végzettségű Ézsi korábban a Nimród Életbölcseleti Akadémián tevékenykedett, amelynek védjegyét is ő maga jegyezte be 2009-ben. A Magyar Hírlap akkori cikke szerint „az asztrológia, a mágia, a transzperszonális pszichológia és az anatómia segítségével olyan tudást nyújt a diákoknak, amellyel magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret” területén. A Nimród Életbölcseleti Akadémia előtt Ézsi Robin a MANTRA szabadegyetemmel, egy „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel volt kapcsolatban, ahol asztrológiát, ezoterikát, számmisztikát és extrapszichológiát tanítottak. Az OKFŐ nyilvántartása szerint az általános orvosi kart Ézsi Robin 1998-ban végezte el, üzemorvos pedig 2014-ben lett, vagyis mágus tevékenysége a kettő közötti időszakra datálható.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből két éven belül tizenöt szakorvos távozott.