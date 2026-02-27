Drogterjesztésre hivatkozva két hónapra bezárja a rendőrség az Arzenált

rendőrség;BRFK;kábítószer;szórakozóhely;klub;kábítószer-kereskedelem;drograzzia;bezáratás;

2026-02-27 15:35:00 CET

A Soroksári úti szórakozóhely igazságtalannak tartja a döntést, közlése szerint zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben.

Kábítószer-kereskedőt fogtak el a IX. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei február 21-én a Soroksári úton található Arzenálban, két hónapra bezárják a népszerű ferencvárosi szórakozóhelyet – közölte pénteken a honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Néhány napja lapunk is beszámolt róla, hogy a Soroksári úti Arzenálnál intézkedtek a rendőrök a hétvégén kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt. A szórakozóhely közlése szerint az egyik rendezvényük után több távozó vendéget a rendőrség szakosított egysége állított meg az utcán, illetve emelt ki taxiból, és kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt intézkedett velük szemben.

A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés során egy férfi alsóneműjéből 69 ecstasy került elő, majd lakásán további ilyen tablettákat találtak, összesen mintegy félmillió forint értékben. A 22 éves S. Andrást kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint a fiatal férfi nagy tételben, részben a klubban szerezte be az ecstasy-t, amit „foci” néven rendszeresen ott is árult. A ferencvárosi rendőrök még egy férfit gyanúsítanak kábítószer-kereskedelemmel, aki a klubban társainak kínálta a drogot. További kilenc embert kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki, akik a szórakozóhelyen vásárolták, illetve fogyasztották az illegális szert – írták. Hozzátették, a szórakozóhelyet a hatályos jogszabályok alapján 2026. február 27-étől április 27-ig bezárják.

A klub közleményben reagált a bezárásra. Azt írták, ma este is lett volna rendezvényük, ezért a rendőrség döntése a vendégeiknek, a szervezőknek, a fellépőknek és a teljes stábnak azonnali és jelentős kárt okoz.

„A mostani döntést igazságtalannak tartjuk, mert olyan helyzet miatt sújtja a működésünket, amely ellen a gyakorlatban nem tudunk teljes hatékonysággal védekezni. Ennek ellenére a jogszabályoknak megfelelően eljárunk: a két hónapos időszakban zárva tartunk, de fellebbezni fogunk, és minden rendelkezésre álló jogi lehetőséget igénybe veszünk” – közölték.

Hozzátették, megítélésük szerint a szankció aránytalan, és több ponton megalapozottan vitatható jogi és alkotmányossági szempontból, ezért magasabb szintű jogorvoslatot is keresnek. A közleményben egyértelműsítették, hogy a szórakozóhely „zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben”. Kiemelték azt is, hogy nem nyomozóhatóságként működnek, ezért nincs joguk és lehetőségük arra, hogy intézkedjenek a sokszor rejtetten a klubba kerülő tiltott dolgok ellen. Mivel a két hónapos kényszerű leállás szerintük több tízmillió forint bevételkiesést jelent nekik, gyűjtésbe kezdtek az Arzenál fennmaradása érdekében.

Éppen a múlt héten számoltunk be arról, hogy drogterjesztés miatt két hónapra bezáratta a rendőrség a Bécsi úti Symbolt is. Januárban pedig arról írtunk, hogy nagyszabású razziát tartottak egy pécsi klubban, kivonultak a kommandósok is, de egy porszemnyi drog sem került elő.

Mint arról többször írtunk, Orbán Viktor a 2025. februári évértékelő beszédében hirdette meg a drog elleni háborút, amelynek keretében Alaptörvényben rögzítették a kábítószer-használat tilalmát, zéró toleranciát vezettek be, a kereskedők után pedig kvázi hajtóvadászat indult. Szakértők sora bírálta Horváth László drogügyi kormánybiztos és a kabinet tevékenységét, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke például lapunknak decemberben úgy fogalmazott: amennyire látványos, annyira hatástalan az Orbán-kormány kábítószerek elleni harca. Most szombaton táncos tüntetés is lesz a Kossuth téren a józan drogpolitikáért, a demonstrációval a „diszkórazziákon fiatalok százait vegzáló” intézkedések ellen állnak ki.