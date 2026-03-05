Donald Trump azonnali kegyelmet követel Benjamin Netanjahunak

Izrael;Benjamin Netanjahu;korrupciós ügyek;követelés;Donald Trump;elnöki kegyelem;háború Iránban;

2026-03-05 18:41:00 CET

Az amerikai elnök nem először próbál meg beavatkozni barátja korrupciós ügyébe, ráadásul szégyenletesnek nevezte az izraeli elnököt, hogy még nem lépett. Most arra hivatkozik neki és az izraeli kormányfőnek csak az Irán elleni háborúra kell összpontosítaniuk.

Isaac Herzog izraeli elnöknek ma kegyelmet kell adnia Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek – idézte a The Times Of Israel Donald Trumpot, aki egy televíziós csatornának nyilatkozott arról, hogy követeli a korrupciós ügyekkel vádolt barátja mentesítését az eljárás alól. Trump a diplomáciában szokatlan módon, de nem először teszi meg, hogy beavatkozik egy másik, szuverén ország belügyeibe. Mostani magyarázata szerint nem akarja, hogy Netanjahut az Iránnal vívott háborún kívül más kérdés is zavarja.

Tavaly novemberben Netanjahu saját magának kért kegyelmet nemzeti érdekre hivatkozva. Ez év elején pedig izraeli kormánykoalíció politikusai jelentették be az izraeli parlamentben, a kneszetben, hogy javaslatuk szerint törölnék a törvénykönyvből a hivatalos személy által elkövetett csalás és visszaélés bűncselekményét, amelyekkel éppen a kormányfőt vádolják. Trump múlt havi bírálatára reagálva Herzog hivatala közölte, hogy az ügyet még vizsgálja az igazságügyi minisztérium, amelynek jogi véleményt kell adnia, mielőtt az elnök döntést hozhatna. – Csak a folyamat befejezése után fogja Herzog elnök a törvényekkel, Izrael állam érdekeivel összhangban, lelkiismerete szerint, és bármilyen külső vagy belső nyomás befolyása nélkül elbírálni a kérelmet – tette hozzá az elnöki közlemény.

Az amerikai elnök ráadásul eléggé bárdolatlanul szégyenletesnek nevezte az izraeli államfőt, állítása szerint azért, mert Herzognak már egy éve felvetette ezt az ügyet, aki ötször ígérte meg neki, hogy kegyelmet ad Netanjahunak. Hozzátette, addig találkozni sem hajlandó vele, amíg ezt meg nem teszi, bár eddig nem volt annak jele, hogy azt Isaac Herzog nagyon erőltette volna. A The Times Of Israel szerint Trump az ügyet már idén februárban és tavaly októberben is felvetette.

Amint arról lapunk is beszámolt korábban, az izraeli miniszterelnök három egymástól független ügyben néz szembe korrupciós vádakkal: egy rendbeli vesztegetéssel, csalással és hivatali visszaéléssel vádolják. A még 2020-ban kezdődött eljárás jelenleg a védelem szakaszában tart, amikor maga Benjamin Netanjahu tanúskodik ügyében. Az izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy a perek ellenére folytatni kívánja közéleti szereplését, és nem megy bele semmilyen megállapodásba, amely a bukásával járna.