Takarékbank: idég még kitart a lendület

A GDP 2015-ben továbbra is lendületesen, 3,3 százalékkal növekedhet Magyarországon a TakarékBank elemzői szerint. Suppan Gergely, a pénzintézet szenior elemzője a bank szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a gyengébb első negyedévi adatok ellenére szerényen tovább bővülhetnek a nemzetgazdasági beruházások, de a következő negyedévekben egyre inkább a fogyasztás lesz a növekedés fő hajtómotorja.