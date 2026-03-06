Tudni akarják, miért tartóztatták le őket.
A bank vezető elemzője a vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP adatokkal, illetve az azóta nyilvánosságra került makroszámokkal magyarázza optimizmusát.
A járvány harmadik hulláma és az ellene hozott korlátozó intézkedések, valamint a tavaly év végi, a vártnál magasabb bázis miatt 6,8 százalékról 6,6 százalékra mérsékelték a bruttó hazai termék (GDP) idei növekedésre vonatkozó kilátásukat a Takarékbank és a Magyar Bankholding makrogazdasági elemzői.
A Szegedi Járásbíróság elrendelte annak a 24 éves férfinak a letartóztatását, aki hétfőn kirabolta a szentesi Takarékbank-fiókot.
A miniszterelnöki kegynek köszönhetően versenyjogilag nem lesz kifogásolható a tranzakció.
Péntekre csillapodott a Takarékbank informatikai átállása körüli káosz, de teljesen nem szűnt meg. Még mindig akadnak olyanok, akik a Netbankár szolgáltatást nem tudják igénybe venni, így átutalni, hitelt törleszteni sem tudnak ezen a módon.
Nem csak lelassult, hanem az ügyfelek egy részénél elérhetetlenné vált a pénzintézet informatikai rendszere. A postások jelentős létszámban nem férnek hozzá a fizetésükhöz.
Csak az maradhat, aki október 14-ig kitölti az elutasító nyilatkozatot.
Az átállás miatt öt napon át nem nyitnak majd ki a bankfiókok, átmenetileg nem működik a netbank és a mobilapplikáció, valamint nem lehet utalásokat kezdeményezni és fogadni.
A Budapest Bank, az MKB és a takarékszövetkezetek összeolvadása révén megvalósulhat Orbán Viktor álma, egy kormányközeli gigabank.
Nehéz helyzetbe hoz több tucat Borsod és Heves megyei települést az, hogy a Korona Takarékszövetkezet kivonul a kisebb falvakból. Más bank híján az embereknek utazniuk kell, ha pénzükhöz akarnak jutni. Az intézkedés a legszegényebbeket sújtja.
A jövő esztendei növekedési jóslataikkal a Takarékbank mindig optimista elemzői csatlakoztak Matolcsy György MNB-elnökhöz, aki 2017-re 3,5-4,0 százalékos GDP bővülést sem tart kizártnak. A már szinte kárpáti "kistigrist" vagy "pannon pumát" vizionáló előrejelzést az ipar és építőipar októberi adatai nemigen támasztják alá, az agrárszférára viszont idén jól teljesített.
A Takarékbanknál új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezeténél (SZHISZ) pedig új igazgatósági elnököt és tagokat választottak a csütörtökön megtartott közgyűléseken, mert a banknál visszahívták a korábbi tisztségviselőket, az integrációs szervezetnél pedig lemondtak tisztségükről.
Összesen 102,7 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Takarékbank-csoportra, a felügyelet ugyanis „jelentős súlyú jogszabálysértéseket” is észlelt. A szabálytalanságok azért is jelentősek, mert a Takarékbank módszereit az integrált takarékszövetkezetek is átveszik. Az ügyfeleket ezúttal nem érte kár.
A belső folyamatokban, a kockázatkezelésben és az egyedi értékvesztés számításában feltárt hiányosságok miatt 102,7 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Takarékbank-csoportra a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Túlzottan optimisták a Takarékbank elemzői: Oszlay András és Suppan Gergely szerdai sajtótájékoztatójukon ugyanis kifejtették: most csak átmeneti lassulásról van szó, jövőre már látványosan nőni fog a gazdaság.
Az elmúlt időszakban nem történt lopás a takarékszövetkezeti szektorban, és nem igazak a szektor eredményeivel kapcsolatos állítások sem - reagált a Takarékbank az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) elnökének állításaira.
A GDP 2015-ben továbbra is lendületesen, 3,3 százalékkal növekedhet Magyarországon a TakarékBank elemzői szerint. Suppan Gergely, a pénzintézet szenior elemzője a bank szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a gyengébb első negyedévi adatok ellenére szerényen tovább bővülhetnek a nemzetgazdasági beruházások, de a következő negyedévekben egyre inkább a fogyasztás lesz a növekedés fő hajtómotorja.
Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) közgyűlést tartott csütörtökön, ezt azonban először határozatképtelenség miatt el kellett halasztani, mivel tagságának kétharmada távolmaradással "tüntetett" az elnökség által beterjesztett javaslatok ellen - tájékoztatta Németh Kornél, a Takarékbank elnöki kabinetjének vezetője az MTI-t csütörtökön este.
Nyílt levélben utasította vissza pénteken a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) "valótlan vádaskodásait".
Visszavonta a fellebbezést a magyar állam a Széchenyi István Hitelszövetkezet ügyében hozott első fokú ítélet ellen, így, miután a hitelszövetkezet nem nyújtott be fellebbezést, nem került sor a csütörtökre kitűzött tárgyalásra a Fővárosi Ítélőtáblán, és az ítélet jogerőre emelkedett. A TakarékBank perében elhalasztották az ítélethozatalt.
A Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú ítéletében elutasította a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (TakarékBank) kereseti kérelmét, amelyben a pénzintézet szerződéses feltételeinek tisztességességét kívánta bizonyítani.
December 10-éig létrejön a takarékszövetkezetek megújult közössége - közölte a Takarékbank. A bank igazgatósága augusztus 30-i hatállyal újabb tizenöt takarékszövetkezetet vont be az integráció egységes kockázatkezelési szabályzatait alkalmazó körbe. A döntés értelmében a TakarékBank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és immár 33 hitelintézet ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.
Lezárult a Takarékbank adásvétele, a Magyar Posta Zrt. augusztus 6-án átruházta a tulajdonában álló Takarékbank részvényeket a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-re - közölte szerdán a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. törzsrészvényeinek értékesítésére létrehozott Közös Értékesítési Bizottság szerdán az MTI-vel.
További 13 szövetkezeti hitelintézet csatlakozott a takarékszövetkezeti keresztgarancia-rendszerhez, ezzel újabb szakaszba lépett az országos kockázati közösség kiépítése, amelyhez az integráció tagjai december 10-éig folyamatosan csatlakoznak – közölte a TakarékBank.
Semmi sem indokolta, hogy a Takarékbanknak kötvényt kellett kibocsátani, a tőkére nem volt szüksége. A részvénnyé változó értékpapír csak a tulajdonváltást szolgálta. Érthetetlen az is, hogy mitől érnek ötször annyit a részvények, mint nyolc hónapja.
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. és a Magyar Posta Zrt. mint részvénytulajdonosok, a Magyar Takarék Zrt.-vel idén március 10-én kötöttek szerződést a Takarékbank Zrt. részvényeinek adásvételére. A tizenöt szövetkezeti hitelintézetek közel 75 százalékos tulajdonában álló Magyar Takarék (25,1 százalék az FHB tulajdonában van) egyedüliként tett ajánlatot a Takarékbank állami tulajdonrészére.
A Takarékbank körüli háborúnak még nincs vége, de két fronton is csatát vesztettek a takarékszövetkezetek. A Alkotmánybírák az ügyben beadott egyik beadványt számukra kedvezőtlenül bírálták el, a takarékbank kormányközelinek tartott jövőbeli tulajdonosai pedig egy értékpapírtrükkel látszanak kibújni a részvényátruházást megtiltó bírósági verdikt alól.