Megérkezett Brüsszelbe a Közel-Keletről hazatérőket szállító első repülőjárat

Vasárnap reggel a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren landolt az első repülőjárat, amely belgákat és más uniós országok állampolgárait szállította a Közel-Keletről. Amszterdamba péntek éjjel érkezett a hazatérőket szállító első járat a régióból.

A belga külügyminisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint a hazatérőket szállító első repülőgép szombat este szállt fel Ománból, fedélzetén 234 utassal, közöttük 195 belga, 22 spanyol, 13 francia, két luxemburgi és két svéd állampolgár utazott. A belga katonai repülőgép az ománi indulás után megállt az egyiptomi Hurgadában tankolás céljából, mielőtt továbbindult a belga fővárosba.

A tájékoztatás szerint Belgium vasárnap további négy katonai járat indulását tervezi a térségből, köztük az Egyesült Arab Emírségekből és Ománból, fedélzetükön egyenként száz-száz utassal. Ezek a repülőgépek várhatóan hétfőn hajnalban érkeznek Belgiumba. Közölték továbbá, hogy Belgium charterjáratot is szervezett a Cyprus Airways segítségével. Ez a repülőgép körülbelül 180 embert szállít Dubajból ciprusi megállóval a Zaventem repülőtérre, ahová várhatóan vasárnap késő este érkezik meg.

Ha minden tervezett járat elindulhat, a hétvégén körülbelül 570 ember érkezhet a Közel-Keletről Belgiumba - írták. A Belga hírügynökség úgy tudja, mintegy 900 belga állampolgár kért segítséget hazatéréséhez a Perzsa-öböl államaiból.

A holland külügyi tárca vasárnap azt közölte, hogy szombaton egy Ománból induló járat leszállt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren, fedélzetén 281 emberrel. Egy egyiptomi járat is érkezett Hollandiába péntek este, fedélzetén 56 holland állampolgárral - jelezték. Hollandia állampolgárainak hazahozatala céljából a hétvégén további két járatot tervezett indítani az ománi Maszkatból, azonban a biztonsági helyzet miatt ezek indulását bizonytalan időre elhalasztották - tájékoztattak.

„A biztonság elsődleges fontosságú. A minisztérium óráról órára figyeli a helyzetet a légitársaságokkal együtt” - idézte a holland külügyminisztérium illetékes szóvivőjét a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál. A gépen utazókat telefonon értesítették, a járatot üzemeltető Corendon légitársaság az érintetteket egy következő járatra irányítja át.

Tom Berendsen holland külügyminiszter elmondta, mintegy 9500 holland állampolgár töltött ki űrlapot, amelyen hazaszállítását kérte, közülük mintegy 5000-en jogosultak kormányzati segítségre. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a legtöbben jövő hét végéig hazatérhetnek. Berendsen elmondta, a holland védelmi minisztérium felajánlotta katonai repülőgépeit a segítséget kérők hazahozatalához olyan területekről, ahol a repülőterek zárva vannak, és túl veszélyes lenne a buszos közlekedés. A holland kormány által a közel-keleti régióból hazahozott emberektől a kabinet 600 euró hozzájárulást kér - tájékoztatott a holland hírportál.