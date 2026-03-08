Amszterdamba péntek éjjel érkezett a hazatérőket szállító első járat a régióból.
Már zajlanak az egyeztetések az újraindításról.
A Qanot Sharq Budapest-Taskent útvonala indulása után két héttel és három repüléssel már ki is került a menetrendből.
Végül csak másnap jutottak el a Ciprusra újabb repülőjegyek vásárlása után, ami miatt az édesanya elmondása szerint hatszázezer forintos kár érte őket. A légitársaság időt kért az ügy kivizsgálására.
Azt azonban nem tudni, hogy mikor lehet utazni a közép-ázsiai országba.
A járatot a koronavírus-világjárvány miatt szüntették meg 2020-ban.
A város központi repülőtere helyett Abu Dzabiba érkeznek meg a döbbent utasok, akik átfoglalni sem tudják repülőjegyüket.
Elindította Budapest és New York-John F. Kennedy közti menetrend szerinti, közvetlen járatát a lengyel LOT légitársaság, ezzel hét év után ismét van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között - számol be az MTI.
Évi 1,4 milliárdos állami támogatás kellett ahhoz, hogy öt nyugat-balkáni városba újra közlekedjenek repülőjáratok Budapestről. A MALÉV csődjével szűnt meg a légiösszeköttetés többek közt Koszóvóval, Montenegróval, vagy éppen Albániával – írta a 444.
Philadelphiából indít a 2018-as nyári menetrendben napi járatot Budapestre az American Airlines - közölte a dallasi légitársaság és a Budapest Airport szerdán.
Jövő májustól heti hat közvetlen járatot indít Budapestről New Yorkba és Chicagóba a lengyel LOT légitársaság, ezzel hatéves szünet után ismét lesz közvetlen légi összeköttetés az Egyesült Államok és Magyarország között.
Napi járatot indított Budapest és Kijev között az Ukraine International Airlines, az ukrán nemzeti légitársaság első járata csaknem 150 utassal szállt le csütörtök este a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - közölte a Budapest Airport.
Utasok szállnak ki a Flybe Embraer E195 típusú repülőgépéből, a brit légitársaság első járatából a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2017. május 4-én. A magyar piacon új szereplőként fellépő légitársaság a London környéki Southend (SEN) repülőtérről indítja repülőgépeit Budapestre.
Szeptemberben közvetlen légi járatot indít Budapest és Algír között az Air Algérie - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára és Szarvas Gábor, a Budapest Airport közösségi kapcsolatokért felelős igazgatója hétfőn Budapesten.
Majd' százezer forintot is lehet a kártérítés a repülőjárat törlése, vagy jelentős késése miatt, a jegyár visszatérítésén kívül. Az utasok többsége azonban nincs tisztában a jogaival, többnyire csak bosszankodnak az őket érő kellemetlenségek miatt.
Járatot indít Budapest és Madrid-Barajas között a spanyol Iberia, az International Airlines Grouphoz (IAG) tartozó full service légitársaság heti hét járatot üzemeltet majd a két város között.
Hétfőn kora délután landolt a sármelléki repülőtéren a Czech Airlines (CSA) első, Prágából a Hévíz-Balaton Airportra közlekedő menetrend szerinti járata.
Ismét közlekednek majd a Vueling spanyol légitársaság gépei Barcelona és Budapest között jövő nyáron.