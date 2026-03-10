Ukrán külügyminiszter: A törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország

Magyarország;Ukrajna;Andrij Szibiha;ukrán pénzszállítók;

2026-03-10 10:15:00 CET

Andrij Szibiha úgy fogalmazott, az ukrán állami bank pénzének ellopása után most törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy „legalizálják” azt.

Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed. Az ukrán állami bank pénzének ellopása után most törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy azt „legalizálják” – közölte Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere. Szerinte „ez de facto elismerése annak, hogy Magyarország lépéseinek semmilyen jogalapja nincs”, és csak „újabb törvénytelenséget adnak a már meglévőhöz”.

Szibiha leszögezte, hogy minden érintettet felelősségre vonnak. Nemcsak a pénz eltulajdonítása miatt – folytatta –, hanem elsősorban a hét ukrán állampolgárral szembeni kegyetlen bánásmódért, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét és a Konzuli Kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményt.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésének nyílt részén kiderült, törvényjavaslatot nyújtott be Kocsis Máté az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt, és a parlament ezt kivételes eljárásban fogja tárgyalni. A Fidesz frakcióvezetője a javaslat indokolásakor azt mondta, hogy „az ukrán aranykonvojként elhíresült” üggyel kapcsolatban sok dolog továbbra sem tiszta. A javaslat a „szokatlan mennyiségű” Magyarországon keresztül szállított készpénzről és aranyról szól, Kocsis Máté azt javasolja, hogy a múlt héten lefoglalt vagyont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kezdeményezett eljárás végéig tekintsék lefoglaltnak. Majd kijelentette, hogy a szállítás módja, valamint a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet Magyarországnak.

Mint megírtuk, múlt csütörtökön a TEK lerohant és elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az ukránokat, akik az állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt volt az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasították az országból, ami már csak azért is furcsa, mert ha a pénzszállítók valóban pénzmosási gyanúba kerültek volna – miként az a hivatalos magyar állításban szerepel – úgy ezt nem tehették volna meg. A pénzt ugyanakkor azóta sem adták vissza.