Mészáros Lőrinc bankja 15 milliárd forint hitelt ad Budapestnek

2026-03-11 05:45:00 CET

Szeptemberi lejárattal.

Két ülés között hozott főpolgármesteri döntéssel összesen 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt vesz fel márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. A hitel nagyobbik részét – 30 milliárd forintot – a BKK bejáratott pénzügyi partnere a K&H Bank nyújtja, míg a kisebbik részt – 15 milliárd forintot - az MBH Bank biztosítja a fővárosi cégnek. Az MBH többségi tulajdonosai Mészáros Lőrinchez köthető cégek, ami ad némi pikantériát a hitelszerződésnek.

A BKK az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében a tulajdonos fővárosi önkormányzat felkérése alapján kért be banki ajánlatokat különféle összegű kölcsönök folyósítására januárban. Így volt ez tavaly is, csakhogy akkor nem a nemzet gázszerelőjének és közismert zebratartójának bankjánál adósodtak el milliárdokkal. Ráadásul Karácsony Gergely főpolgármester 2026. február 18-án kelt levelében „a fennálló finanszírozási környezet következtében kialakult kritikus likviditási hiány elhárítása, a finanszírozás biztonságának sürgős megteremtése érdekében” azt kérte a BKK Zrt.-től, hogy a beérkezett ajánlatok közül a magasabb, azaz a 45 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételét lehetővé tevő ajánlatot fogadják el. A főpolgármester február 26-án engedélyezte a hitelfelvételeket. Ehhez egyébként nincs szükség a kormány engedélyére, lévén az éven belüli lejáratú kölcsönök esetében ez nem szükséges kelléke a szerződéskötésnek.

A bankok kiválasztásánál a kamatfelár mellett a megnyitott hitelkeret fel nem használt összege után fizetendő jutalék mértéke volt a legfontosabb szempont.

Az Orbán-kormányhoz szorosan kötődő Mészáros Lőrinc bankja tette a második legjobb ajánlatot az Orbán-kormány által módszeresen kivéreztetett fővárosi önkormányzatnak. Az MBH azt is vállalta, hogy már márciusban megkezdi a hitel folyósítását, a K&H csak az előző hitel visszafizetése után.

„Több önkormányzat élt már az MBH kínálta hitelfelvétel lehetőségével. A BKK által bekért banki ajánlatok közül ez a kettő volt a legkedvezőbb, ráadásul a hitel nagyobbik részét a K&H nyújtja, amely régi partnere a fővárosnak. A főváros pénzügyi helyzete az idei év elején nem javult számottevően, így a közlekedési cégnek élnie kell mindazon pénzügyi eszközökkel, amelyeket tavaly is igénybe vett a fizetőképesség fenntartásához” – válaszolta Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, a Népszava NER-bankárral kötött üzlet kockázatait firtató kérdésére. A főigazgató azt is elárulta, hogy a hitel fedezetét a közszolgáltató szerződésben rögzített önkormányzati támogatás jelenti, egyetlen ingatlant sem „zálogosítottak el”.

Egyik adósság váltja a másikat. A BKK és a BKV március végéig egyenlíti ki a tavalyi évről áthozott 65 milliárd plusz kamatai jelentette vállalkozói számlatartozását a főváros segédletével. Nem mintha az önkormányzatnak most annyival jobban futna a szekér. A januári 11,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulást ugyanis a főváros reményei ellenére rigorózusan inkasszózta az államkincstár, így a februári bérek március eleji kifizetésének érdekében a városvezetés februárban arra kért és kapott felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a 40 milliárd forintos hitelkeretet 50 milliárdra emeljék fel átmeneti jelleggel március 15-ig. Ekkor ugyanis a városvezetés reményei szerint 120 milliárd forint iparűzési adóelőleg érkezik a fővárosi számlára.

Az idei évben több mint 300 milliárd feletti iparűzési adóbevétellel számolnak. Ezzel együtt a főváros a tavalyival megegyező mértékben, összesen 80 milliárd forint keretösszeggel kötött folyószámla-hitelszerződést 2026-ra az OTP-vel. A pénzügyi mélypontot az elmúlt évekhez hasonlatosan nyárra várják, június-szeptember között használnák ki a teljes keretet, majd a tervek szerint az év végéig visszafizetnék a teljes összeget.

Csakhogy 2026 rosszabbul indult. Már 2025-öt is alig sikerült működési hitel nélkül zárni, az év elején megnyílt 40 milliárd forintos folyószámla-hitelkeret pedig februárra kifogyott, ezért kellett 10 milliárd forinttal megemelni. A hét elején így is csak 8 milliárd forint volt a főváros számláján, de a hét második felétől érkeznek az átmeneti enyhülést jelentő az adóelőleg-bevételek. „Az idei év aligha zárható le nullszaldósan az önkormányzati finanszírozási rendszer drasztikus átalakítása nélkül” – ismeri el Kiss Ambrus főigazgató. Mint mondja: – A szolidaritási hozzájárulás inkasszógombja továbbra is az Orbán-kormánynál van, márpedig a fővárostól százmilliárdot szednének be ezen a címen.

Kérdés, hogy a választások után megalakuló új kabinet mikor jut el oda, hogy nekilásson a szektor finanszírozási reformjának. A gyorsaság nem csupán a fővárosi önkormányzat érdeke, de a főváros és cégeinek működési tartozása mindenesetre őszre meghaladhatja a 125 milliárd forintot.