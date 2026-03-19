Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek: Mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz

2026-03-19 05:35:00 CET

Újra elővette úri modorát a magyar diplomácia első embere.

Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával – háborgott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető szerint „ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében. (...) Minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék, kezdték az olajblokáddal, s folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, valamint a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával” - háborgott úgy, hogy e gondolatmenetet sem sikerült álhír nélkül tálalnia: lapunk írta meg, hogy a miniszterelnök családját ért állítólagos fenyegetés egy manipulált videóban hangzik el, amelyet orosz portálok kezdtek terjeszteni.

„Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég, és fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján!” Szijjártó Péter közölte, épp elég, hogy Ukrajnában 2015 óta folyamatosan veszi el a kárpátaljai magyarok jogait, most már „ilyen mocskos hazugsághadjáratba” is belekeverik őket.

„A választást meg fogjuk nyerni, az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök” -

A miniszter szerint „nyilvánvalóan elkeseredettek”, látják, hogy hiába minden erőfeszítés. „Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak. Látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” - fejtegette, mintha a Vlagyimir Putyin hadserege ellen több mint négy éve védekező Ukrajnának a Fidesz választási gyűlései képeznék a prioritást.

„Úgyhogy jól figyelj, kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi, magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból” - zárta mondandóját.

Az egyébként, hogy Oroszország beavatkozik a választásba a Fidesz hatalomban tartásáért, nem Andrij Szibiha agyszüleménye: korábban a VSquare számolt be orosz beavatkozásról, arról pedig az orosz ellenzéki Insider írt, hogy magyarok elleni meg nem történt ukrán akciókról jöhetnek orosz álhírek.