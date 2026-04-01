Ursula von der Leyenhez fordul a Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció Orbán Viktorhoz és az Európai Bizottság elnökéhez fordul, hogy kiderüljön, kik kémkedtek az Orbán-kormány megbízásából az EU ellen.

Dobrev Klára pártjának a közleménye úgy szól, az elmúlt napok az Orbán-kormány kémbotrányairól szóltak, szinte minden nap kiderül valami arról, mire használta Orbán Viktor a titkosszolgálatokat.

Volt azonban tavaly egy olyan kémügy, amely érintheti Magyarország európai uniós tagságát és európai kapcsolatait is – céloz a Demokratikus Koalíció arra, hogy tavaly Panyi Szabolcs újságíró külföldi oknyomozó portálokkal közösen tárta fel, hogy az Orbán-kormány brüsszeli hálózatot tarthatott fenn az Európai Unió elleni kémkedésre.

Akkori leleplező cikkében a A Direkt36 arról számolt be, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. 

Ismeretlen elkövető tömegesen kiküldött elektronikus levélben kér árajánlatokat vállalkozásoktól, magánszemélyektől a belügyminiszter nevében. 