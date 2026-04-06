Izrael likvidálta a teheráni rezsim újabb kulcsfontosságú szereplőjét

2026-04-06 15:33:00 CEST

A Forradalmi Gárda hírszerzési főnökével végeztek egy csapásban.

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét - jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Katz a tel-avivi katonai főhadiszállás földalatti irányítótermében tartott helyzetértékelésen jelentette ki, hogy Madzsid Khadamit, a Forradalmi Gárda hírszerzési vezetőjét likvidálták egy izraeli légicsapásban. Korábban az iráni állami média is közölte Madzsid Khadami halálhírét, anélkül hogy megjelölte volna a halál okát. Néhány hónapja nevezték ki posztjára, miután elődje az Irán elleni 2025. júniusi háborúban életét vesztette.

A védelmi miniszter azt is közölte, hogy az IDF acélipari infrastruktúrát és petrolkémiai ipari létesítményeket támadott Iránban az Izrael elleni rakétákra válaszul.

Jiszrael Katz szerint Madzsid Khadami „a háborús bűnök egyik felelőse” és a szervezet három legmagasabb rangú vezetőjének egyike volt. – A Forradalmi Gárda civilekre lő, mi pedig felszámoljuk a terroristák vezetőit. Irán vezetői üldöztetés érzése közepette élnek. Egyesével fogjuk levadászni őket. Figyelmeztettem, hogy ha továbbra is izraeli civilekre lőnek, akkor csapást mérünk és megsemmisítjük az iráni nemzeti infrastruktúrát. Továbbra is zúzni fogjuk az iráni nemzeti infrastruktúrát, és elérjük a terrorrezsim felőrlését és összeomlását, valamint képességeinek felszámolását - tette hozzá.

Az IDF is megerősítette a likvidálást, hozzáfűzve, a Madzsid Khadami által gyűjtött hírszerzést terrorcselekmények előmozdítására és végrehajtására használták fel.

Iránban arról számoltak be, hogy éjszaka megsérült a teheráni Sarif University of Technology adatközpontja és mesterséges intelligencia infrastruktúrája Izrael és az Egyesült Államok támadásai nyomán. Tavaly novemberben az iráni tudományos miniszterhelyettes bejelentette, hogy az ország mesterséges intelligenciával foglalkozó összes tevékenysége a megtámadott létesítményhez kapcsolódik.

Az izraeli védelmi minisztérium közölte, hogy a miniszteri bizottság jóváhagyta a ballisztikus rakéták megsemmisítésére fejlesztett Nyíl elfogórakéták gyártása felgyorsításának tervét. "A Nyíl rendszer, amelyet az amerikai Rakétavédelmi Hivatallal (Missile Defense Agency) együttműködésben fejlesztenek és gyártanak, a légkörön kívül és annak peremén fog el ballisztikus fenyegetéseket, és megvédi Izraelt a nagy hatótávolságú stratégiai fenyegetésektől" - áll a védelmi minisztérium közleményében.