Csoportos létszámleépítéssel elküldték, majd az álláskeresésnél a jelek szerint lerázták a Szőlő utcai javítóintézet dolgozóit

2026-03-04 07:47:00 CET

Azt állították, hogy nincs üres pozíció, ám közben egy állásportálon meghirdették az eddig munkakörüket akár hasonló tapasztalattal nem is rendelkező jelentkezőknek.

Csoportos létszámleépítéssel elküldik a Szőlő utcai javítóintézet dolgozóit, mert a hírhedtté vált létesítmény március 14-vel jogutód nélkül megszűnik – tudta meg a hvg.hu.

A javítóintézet megszüntetéséről egy január 19-én megjelent rendeletben döntött Pintér Sándor belügyminiszter, másnap pedig közzétették a létesítmény felszámolásának ütemét is. Bár ebből nem derült ki, hogy mi lesz a munkavállalókkal, a portál kérdésére annyit elárulták, hogy a 72 dolgozó közül a 9 próbaidős munkaviszonya megszűnt, a többieket „állásidőre rendelték”.

Azóta a hvg.hu több érintett munkavállalóval is beszélt – elmondásuk szerint a többségük abban bízott, hogy a munkájuknak lesz folytatása az időközben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához (BVOP) került javítókban.

A portál névtelenséget kérő forrásai szerint az állásidő alatt, február elején behívták őket egy állománygyűlésre, melyen nagyjából ötvenen vettek részt. Elmondásuk alapján az értekezletet Nick János, a Szőlő utca megbízott, már BVOP-s vezetője tartotta, de tőle a büntetés-végrehajtás szintén jelenlévő HR-munkatársa hamar átvette a szót a munkajogi kérdések tisztázása érdekében.

„Ekkor osztották ki a papírjainkat arról, hogy a munkaviszonyunk megszűnik, mert csoportos létszámcsökkentésről döntöttek. És kifejezetten azt ígérték, hogy – ahogy a törvény is előírja – segítenek az álláskeresésben. Ezért alá is írattak velünk egy nyilatkozatot arról, hogy igénybe vesszük a munkakör-felajánlási lehetőséget”

– idézte fel az egyik résztvevő. Szerinte a többség szerette volna a továbbfoglalkoztatást, csak azok nem, akik régebb óta dolgoztak a Szőlő utcai létesítményben, ezért végkielégítésre jogosultak. Ugyanis a munkakör-felajánlás szabályai miatt vannak megkötések, és ők nem akarták kockáztatni, hogy esetleg ezek miatt bukják a nekik végkielégítésként járó összeget.

A portál forrása szerint a végsőkig a Szőlőben dolgozó kollégák többsége aláírta a nyilatkozatot abban bízva, hogy másutt dolgozhatnak tovább, és ők még reménykedtek – egészen addig, amíg alig két héttel később meg nem érkezett a munkáltató hivatalos tájékoztatása.

A hvg.hu birtokában lévő dokumentumban – amit Nick János és Molnár Tamás alezredes, a létesítményt átvevő bv-parancsnok is aláírt – azt állították,

nem tudnak számukra semmilyen munkakört felajánlani, mert minden állás be van töltve.

tudják, a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok és maga a munka törvénykönyve is előírja, hogy munkáltatóként kötelességük az ilyen csoportos létszámcsökkentésnél „enyhíteni” a felmondás következményeit. Csakhogy hiába keresték meg ennek érdekében az ország többi, tovább üzemelő javítóintézetét, valamint az egész rendszer irányítását átvevő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), nincs szabad státusz.

mivel így már mindenhol „biztosítottak a személyi feltételek”, ezért a Szőlő utca bezárásával állás nélkül maradt emberek számára „munkakör felajánlására nincs lehetőség”.

az SzGyF pár hónapja már nem felettes szerv, így nem ajánlhat fel számukra munkát, hiába működött a Szőlő utcai javító évtizedekig a gyermekvédelmi rendszeren belül.

a „személyi állomány támogatása jegyében” felsorolták, milyen gyermekvédelmi intézmények léteznek Pest megyében.Ezt azzal egészítették ki, hogy e létesítményekben nyitott lehetőségekről melyik közszolgálati honlapon „tájékozódhatnak”.

Miközben a dolgozóknak azt írták, hogy nincs számukra megfelelő állás, a hvg.hu szerint a munkavállalóknak február 18-i dátummal kiküldött levéllel gyakorlatilag egyidőben, február 17-én az egyik legnagyobb hazai állásportálon megjelentek a BVOP dolgozókat toborzó hirdetései. Ezekben a Szőlő utcai dolgozóknak postázott nemleges válasszal teljesen ellentétesen háromféle munkakört is meghirdettek:

gyermeknevelő,

nevelő,

valamint rendész pozícióba is keresnek embereket.

Megjelölték, hogy „tököli és szirmabesenyői munkavégzéssel” várják a jelentkezőket. Korábban már jelentek meg hírek arról, hogy a jövőben ezen a két helyszínen helyeznék el a fiatalkorú, javítóintézetis állományt.

A portál névtelenséget kérő, belső forrásai szerint a munkakörök leírása megfelel annak, amit a Szőlő utcából elküldött állomány az utolsó percig végzett. A hvg.hu ráadásul úgy tudja, a BVOP alá tartozó helyekre már a levél megérkezése előtt többen is küldtek jelentkezést, önéletrajzot, de itt is lerázták őket.

„Úgy tűnik, valahol ki lett mondva, hogy a Szőlő utcai dolgozókat nem szabad átvenni”

– tette hozzá az egyik forrás.

A hvg.hu hiába kérte a BVOP-t a Szőlő utcai dolgozóknak küldött levél és a nyilvános hirdetések közti ellentmondás feloldására. Kérdéseire ugyanis hárommondatos választ küldtek, ebben annyit ismertek el, hogy a „Budapesti Javítóintézet 2026. március 14-én jogutód nélkül megszűnik”. Azt állították, hogy „a munkáltató tárgyalásokat folytatott az intézmény közalkalmazotti tanácsával”, és ezek során „más beosztásokat is felajánlott a munkavállalóknak”. A portálnak nyilatkozó dolgozók ilyen kollégáról nem tudnak, pedig szerintük a többség tartja egymással a kapcsolatot. Azt elképzelhetőnek tartják, hogy egy-két adminisztrációval foglalkozó dolgozóról lehet szó. A BVOP válaszában még hozzátette:

„felhívják szíves figyelmünket a Budapesti Javítóintézet és más javítóintézetek, mint munkahelyek közötti földrajzi távolságra”.

A portál forrásai ezt sem tudták értelmezni, hiszen állítólag több kolléga próbált jelentkezni a meghirdetett tököli állásokra, vagy az aszódi létesítménybe, amik közel találhatóak. Nem tudnak arról, hogy bárki közülük azzal utasított volna vissza egy megajánlott állást, hogy nem tudja megoldani a bejárást.