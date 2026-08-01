szociális rendszer;hőségriadó;hajléktalanellátás;vörös kód;Kátai-Németh Vilmos;

2026-08-01 16:13:00 CEST

Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.

A hőség miatt újra Vörös kód van érvényben a szociális ellátórendszerben: az embert próbáló meleg miatt különösen fontos, hogy a közösségeink is jobban figyeljenek azokra, akik a leginkább veszélyeztetettek - írta közösségi oldalán Kátai-Németh Vilmos.

A szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.

Ezt azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalanellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre.

A házi segítségnyújtásban, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokban, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatokban dolgozó kollégákat is arra kérték, hogy ezekben a napokban fokozottan figyeljenek a veszélyeztetett emberekre - tette hozzá.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy van, amit egyetlen intézmény vagy szolgálat sem tud helyettünk megtenni: figyelni egymásra.

Éppen ezért azt kéri, hogy nézzünk rá az idős szomszédra. Kérdezzük meg az egyedül élő ismerősünket, hogy szüksége van-e valamire. Ha az utcán bajba jutott, rosszul lévő embert látunk, ne menjünk el mellette. Ha sürgős segítségre van szükség, hívjuk a 112-t!