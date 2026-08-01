szociális rendszer;hőségriadó;hajléktalanellátás;vörös kód;Kátai-Németh Vilmos;

Párakapu a Városháza parknál

Újra vörös kód van érvényben a szociális ellátórendszerben

Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.

A hőség miatt újra Vörös kód van érvényben a szociális ellátórendszerben: az embert próbáló meleg miatt különösen fontos, hogy a közösségeink is jobban figyeljenek azokra, akik a leginkább veszélyeztetettek - írta közösségi oldalán Kátai-Németh Vilmos.

A szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.

Ezt azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalanellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre.

A házi segítségnyújtásban, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokban, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatokban dolgozó kollégákat is arra kérték, hogy ezekben a napokban fokozottan figyeljenek a veszélyeztetett emberekre - tette hozzá.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy van, amit egyetlen intézmény vagy szolgálat sem tud helyettünk megtenni: figyelni egymásra.

Éppen ezért azt kéri, hogy nézzünk rá az idős szomszédra. Kérdezzük meg az egyedül élő ismerősünket, hogy szüksége van-e valamire. Ha az utcán bajba jutott, rosszul lévő embert látunk, ne menjünk el mellette. Ha sürgős segítségre van szükség, hívjuk a 112-t! 

A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter néhány napja számolt be arról, hogy csaknem egy tucatnyi kórházban még dolgoznak azon, hogy legyen működő klíma.  