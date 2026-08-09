Vitézy Dávid: A legmelegebb napon a tehervonatok ötórás leállítása 91,5 százalékkal csökkentette a MÁV áramfogyasztását

Vitézy Dávid;villamosenergia;teherforgalom;energiaválság;leállítás;

2026-08-09 14:28:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az energiaválságban bevezetett további intézkedéseket a vasúti és az autóbuszos forgalomban is úgy tudták végrehajtani, hogy azok nem veszélyeztették sem a folyamatos üzem, sem az utasok biztonságát.

„Augusztus 6-án, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban a tehervonatok villamosenergia-fogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 118 megawattórával, vagyis 91,5 százalékkal csökkent. Ebben az öt órában 18 vasúttársaság összesen 45 villamos vontatású tehervonatának a közlekedését állítottuk le átmenetileg” – ismertette az idei második nagy hőhullám legforróbb napján, csütörtökön mért adatokat Vitézy Dávid a Facebookon. A közlekedési és beruházási miniszter összesítése szerint a MÁV-csoport és a GYSEV rendkívüli intézkedései a többi területen is kézzelfogható eredményt hoztak.

„A GYSEV hálózatán ugyancsak 17 és 22 óra között állt le átmenetileg a villamos vontatású vasúti teherforgalom. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító szerelvények – például az erőművek ellátását szolgáló vonatok – jelentettek. De nem csak a tehervonatoknál takarékoskodtunk. A MÁV autóbuszos közlekedéséhez kapcsolódó Pest megyei fogyasztási helyeken egy másik kritikus időszakban közel 32 százalékkal csökkent az áramfelhasználás, a maximális teljesítményt pedig 27 százalékkal sikerült visszafogni. A Hunyadi János úti telephelyen az elektromos buszok töltésének átütemezésével a teljesítmény 796 kilowattról 422 kilowattra esett vissza” – részletezte a tárcavezető.

A felsorolásból az sem maradt ki, hogy a GYSEV eközben az épületein lekapcsolta a nélkülözhető dísz-, homlokzat-, reklám- és térvilágítást, az utasforgalmi területeken pedig úgy csökkentette a világítást, hogy az ne veszélyeztesse az utasok biztonságát és tájékozódását. A kritikus 17 és 6 óra közötti időszakban a klimatizált helyiségekben lehetőség szerint kikapcsolták a légkondicionálókat, vagy magasabb hőmérsékletre állították azokat. – Mindezt úgy kellett megszervezni, hogy a menetrendszerű személyszállítás folyamatossága és biztonsága ne kerüljön veszélybe. Sem a MÁV-nál, sem a GYSEV-nél nem lehetett energiatakarékossági szempont fontosabb a biztonságos vasútüzemnél és az utasok biztonságánál – szögezte le Vitézy Dávid.