Vitézy Dávid: A legmelegebb napon a tehervonatok ötórás leállítása 91,5 százalékkal csökkentette a MÁV áramfogyasztását

„Augusztus 6-án, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban a tehervonatok villamosenergia-fogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 118 megawattórával, vagyis 91,5 százalékkal csökkent. Ebben az öt órában 18 vasúttársaság összesen 45 villamos vontatású tehervonatának a közlekedését állítottuk le átmenetileg” – ismertette az idei második nagy hőhullám legforróbb napján, csütörtökön mért adatokat Vitézy Dávid a Facebookon. A közlekedési és beruházási miniszter összesítése szerint a MÁV-csoport és a GYSEV rendkívüli intézkedései a többi területen is kézzelfogható eredményt hoztak.
„A GYSEV hálózatán ugyancsak 17 és 22 óra között állt le átmenetileg a villamos vontatású vasúti teherforgalom. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító szerelvények – például az erőművek ellátását szolgáló vonatok – jelentettek. De nem csak a tehervonatoknál takarékoskodtunk. A MÁV autóbuszos közlekedéséhez kapcsolódó Pest megyei fogyasztási helyeken egy másik kritikus időszakban közel 32 százalékkal csökkent az áramfelhasználás, a maximális teljesítményt pedig 27 százalékkal sikerült visszafogni. A Hunyadi János úti telephelyen az elektromos buszok töltésének átütemezésével a teljesítmény 796 kilowattról 422 kilowattra esett vissza” – részletezte a tárcavezető.Vitézy Dávid: A tehervonatok korlátozásával naponta 70-90 megawattóra takarítható meg
A felsorolásból az sem maradt ki, hogy a GYSEV eközben az épületein lekapcsolta a nélkülözhető dísz-, homlokzat-, reklám- és térvilágítást, az utasforgalmi területeken pedig úgy csökkentette a világítást, hogy az ne veszélyeztesse az utasok biztonságát és tájékozódását. A kritikus 17 és 6 óra közötti időszakban a klimatizált helyiségekben lehetőség szerint kikapcsolták a légkondicionálókat, vagy magasabb hőmérsékletre állították azokat. – Mindezt úgy kellett megszervezni, hogy a menetrendszerű személyszállítás folyamatossága és biztonsága ne kerüljön veszélybe. Sem a MÁV-nál, sem a GYSEV-nél nem lehetett energiatakarékossági szempont fontosabb a biztonságos vasútüzemnél és az utasok biztonságánál – szögezte le Vitézy Dávid.Átalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzívenUkrajna eddig 61 gigawattóra villamosenergiával segített Magyarországnak az energiaválságbanSüddeutsche Zeitung: A magyarok összefogása segített elkerülni az energiaválságot