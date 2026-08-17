Kubatov Gábor szerint minden rendben van a nem létező Fradiváros körül, de Kálnoki-Kiss Attila a pályák helyett vett játékosok ügyét firtatja

„Mindazoknak, akiket a Fradiváros ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van” – idézte a Telex a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak a Facebookon közzétett válaszát Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkár ugyanott olvasható bejegyzésére, amelyről a Népszava is beszámolt. A politikus további válaszokat várt a klubtól a Fradiváros ügyében, és azt írta, hogy az eddig megismert dokumentumok további hatósági vizsgálatokat igényelnek.
Kubatov azt írta, elküldte azokat a dokumentumokat, amelyek szerinte igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzeket jogszerűen és az eredeti célnak megfelelően használták fel. Hozzátette, a transzparencia érdekében szerette volna minél hamarabb a sportállamtitkárság rendelkezésére bocsátani a szükséges igazolásokat. Az ügyben egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, majd indult rendőrségi nyomozás. Korábban a klubelnök azt mondta, egyetlen fillér sem tűnt el, és minden pénz a Ferencvárosban van, ezért ő nyugodtan alszik és áll a vizsgálatok elé. A napokban azt is közölte, hogy újra jelölteti magát a Ferencváros elnöki posztjára, s amennyiben bizalmat szavaznak neki, akkor folytatni kívánja elnöki mandátumát.A sportállamtitkárság válaszokat vár a 25 milliárdos Fradivárossal kapcsolatos kérdéseire a klubvezetéstől
Kálnoki-Kiss Attila a Ferencvárosi Torna Clubnak 2016-ban és 2017-ben adott, összesen 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználása miatt szorgalmaz további hatósági vizsgálatokat. A pénzt eredetileg a Vajda Péter utcai, egykori Építők-sporttelepen tervezett sportinfrastruktúra-fejlesztésekre és felújításokra kapta az FTC, az államtitkár szerint azonban tíz év alatt szinte semmi nem valósult meg a beruházásból. Azonban 2022 végén egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a támogatás egy részét működési kiadásokra is felhasználják.Steinmetz Ádám, az FTC örökös bajnoka: Azt kell tisztázni, megvan-e még a Fradivárosra adott 25 milliárd forint vagy nincs meg
Az államtitkárság külön vizsgálja 11,2 milliárd forint felhasználását is: Kálnoki-Kiss szerint az FTC elszámolása alapján ebből a pénzből a labdarúgócsapatot működtető Zrt. 2019 és 2024 között 38 magyar és külföldi profi játékos játékjogát vásárolhatta meg. Az államtitkárság arra vár választ a klubtól, hogy milyen jogszabályi vagy belső döntés alapján kerülhetett az eredetileg infrastrukturális fejlesztésekre adott állami támogatás a futballcsapatot működtető céghez, és milyen alapon számolható el a játékosok igazolására fordított összeg.Mire költötte a Kubatov Gábor vezette FTC a Fradivárosra adott 25 milliárd forintot?Nyomoz a rendőrség a 25 milliárdos Kubatov-féle Fradiváros ügyébenAz Állami Számvevőszék a rendőrséghez fordult Kubatov Gábor népligeti Fradiváros-beruházása miatt