Csizmadia László: Hankó Balázs olyan felfokozott lelkiállapotban volt, hogy becsületesnek érezte magát

Kecskemét;mentelmi jog;kihallgatás;őrizetbe vétel;hűtlen kezelés gyanúja;Nemzeti Kulturális Alap;Csizmadia László;milliárdok;CÖF-CÖKA;Hankó Balázs;

2026-09-29 20:59:00 CEST

A volt kulturális és innovációs minisztert bilincsben vitték Kecskemétre. Ügyészségi kihallgatása öt órán át tartott.

Jogászként azt mondom, ha jogsértés gyanúja merül fel, akkor azt ki kell vizsgálni – nyilatkozott Hankó Balázs hétfő esti őrizetbe vételét Csizmadia László a HVG-nek. A CÖF-CÖKA tiszteletbeli elnöke szerint ugyanakkor az elszámoltatási és vagyonvisszaszerzési hevület nem helyettesítheti a jó kormányzást, és ezt a Tisza-kormánynak is észben kell tartania. A Hankó Balázs mentelmi jogának hétfő reggeli felfüggesztésétől az esti NAV-os kihallgatásáig tartó egész napos parlamenti „bújócskát” Csizmadia úgy értékelte, hogy a volt miniszter szerinte nem bújt el, hanem kiállt a sajtó elé, elmondta, hogy ártatlan, és ott van a munkahelyén, ott megtalálják. – Olyan felfokozott lelkiállapotban volt, hogy becsületesnek érezte magát, ezt pedig mutatni is akarta, és végül mutatta is, mert este önként ment be vallomást tenni az idézésre – jelentette ki Hankóról a volt kormánypárthoz enyhén szólva közel álló, civilnek mondott szervezet korábbi, júniusban távozott vezetője.

Hankó Balázst így talán a felfokozott állapota miatt is bilincsben szállították Kecskemétre, ahol hajnali háromig hallgatták ki – derült ki a Telex cikkéből. Azt írták, hogy a csaknem öt órán keresztül hallgatták ki, de nem tett beismerő vallomást. A fideszes politikust még Budapesten vették őrizetbe, majd a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) műveleti egysége elszállította Kecskemétre, mert az NKA-ügy nyomozását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja.

Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője a Telexnek azt nyilatkozta, hogy védence 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett és „nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése”. A hétfőn történtekről, a parlamenti bújócskáról, Hankó családtagjainak, feleségének és gyermekeinek szerepeltetéséről az ügyvéd azt mondta, hogy nem Hankó Balázs döntött úgy, hogy a családját kiteszi egy ilyen megterhelő napnak, hanem felesége, három nagykorú és egy, a nagykorúság határához közeli életkorú gyermeke szabad akaratából döntött úgy, hogy jelenlétével érzelmileg is támogatja a családfőt.