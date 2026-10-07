Luxusutazásokra és jachtozásra szórták a pénzt Mészáros Lőrinc vasútépítő cégénél

Franciaország;Dubaj;luxusutak;Mészáros Lőrinc;Tádzsikisztán;

2026-10-07 13:35:00 CEST

Miközben a V-Híd alapvetően Magyarországon dolgozott ebben az időben.

2024 májusában Mészáros Lőrinc V-Híd nevű vasútépítő cégének kilenc munkatársa utazott egy elegáns magánrepülővel Délnyugat-Franciaországba, egy négynapos csapatépítő rendezvényre – írja a Direkt36.

A cikk szerint a V-Híd munkatársai egy alig 300 fős településen található birtokon szálltak meg, egy óra autóútra Bordeaux-tól. A Chateau de Clotte impozáns épületét szőlőültetvények és dombok veszik körbe, a vendégek kényelméről kültéri medence gondoskodik. A birtoknak pár éve magyar tulajdonosa van: Mészáros Lőrinc borásza és üzlettársa, Kalocsai László vásárolta meg, majd négycsillagos szállodát nyitott a területen.

Az elegáns szállodában töltött rendezvényért bruttó 62 millió forintot fizetett a vasútépítő vállalat. A résztvevők kilenc apartmanban szálltak meg, amelyek fejenként több mint 200 ezer forintba kerültek egy éjszakára.

Változatos programok várták őket: volt masszázs, veteránautó-túra és hajózás az Arcachon-öbölben. Szivarozásra közel kétszázezer forintot számoltak el, de a program része volt az is, amikor a vendégek korlátlanul fogyaszthattak alkoholos vagy alkoholmentes italokat, ami 1,5 millió forintba került.

Az nem derült ki a Direkt36 birtokába került iratokból, hogy konkrétan kik vettek részt az utazáson, de a dokumentumokból sok információ megtudható a Mészáros-cég egyéb luxusköltéseiről is. Eszerint

céges számlára számoltak el utazást Dubajba, a francia Riviérára, de még Tádzsikisztánban is megfordultak.

Cannes-ban jachtot béreltek, ami további 230 milliós kiadást jelentett.

sok pénzt költöttek hazai rendezvényekre is, amelyek egyikén Köböl Anita jelenlegi kormányszóvivő volt a műsorvezető.

A Direkt36 birtokába került dokumentumok szerint Mészáros cége az elmúlt években több mint egymilliárd forintot költött külföldi utazásokra, úgy, hogy egyébként a V-Híd alapvetően Magyarországon dolgozott ebben az időben.

A portál szerint a franciaországi úthoz bérelt prémium kategóriás repülőgépet máskor is használta a V-Híd. A repülőt az Avcon Jet nevű, privát jetekre szakosodott osztrák cégtől bérelték. 2023-ban ugyanezt a gépet bérelték egy londoni és pisai, valamint egy szintén franciaországi – de ezúttal nizzai – utazáshoz is. Egy összegző dokumentum szerint

a három út összesen 83 200 euróba került. Ez akkori árfolyamon nagyjából 32 millió forintnak felelt meg.

A következő évben több mint 200 ezer euróért repültek, ez nagyjából 80 millió forintnak felel meg. Ebbe a keretbe már jóval több külföldi út fért bele:

januárban Londonba utaztak, azonban nem sok időt töltöttek a városban, még aznap este visszatértek Budapestre.

kilenc nappal később Spanyolország déli részére, Malagába repültek. Épp ekkor tartotta a Puskás Akadémia kéthetes edzőtáborát Marbellán, a kikötővárostól alig egy óra távolságra.

februárban Közép-Ázsia, Tádzsikisztán volt az úti cél, az utazásért 46 200 eurót fizetett a V-Híd, ami nagyjából 18 millió forintnak felel meg. Az árajánlatból nem derül ki, hogy pontosan kik tartózkodtak a gépen, csak hogy négyen utaztak.

Dubajban többször megfordultak a vasútépítő vállalat munkatársai: 2024 áprilisában két alkalommal is az Egyesült Arab Emírségekbe utaztak. Ezekért az utakért összesen több mint 35 millió forintot fizettek.

áprilisra egy egynapos utazás is belefért a horvát tengerpartra, Rijekába.

egy hónappal később Cannes-ba mentek.

A Direkt36 részletes kérdéssort küldött a cikk megjelenése előtt a V-Hídnak, de a cég ezekre nem válaszolt érdemben. Helyette hangsúlyozta, hogy nem egy állami vállalat, valamint közölte, hogy a megkeresésben szereplő adatok szerinte üzleti titoknak minősülnek, amelyek közzétételéhez nem járul hozzá.

A portál azt írja, a birtokába került egy irat, amelyet 2025. június 20-án négy Mészáros-cég – a Talentis, a Mészáros és Mészáros, a Fejér B.Á.L. és a V-Híd – kapott az AGBVK Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-től. A tájékoztatóból kiderül, hogy a kezelt vagyonból a vagyonkezelő egy új, OE-LOT lajstromjelű repülőt szerzett be 19,1 milliárd forintért. Vagyis a magángépet a Mészáros-cégek vagyonából vásárolták. Az új magángépet azután vették, hogy eladták az előző, OE-LEM lajstromjelű repülőt. Az iratok szerint ez utóbbit szintén a vagyonkezelő szerezte be, abból a vagyonból, amit Mészáros cégei helyeztek el nála. A repülőt Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is használta, amikor ezzel utazott 2018-ban a Videoton bulgáriai meccsére. A repülőt, amelyet a Mészáros-cégek vagyonából vásároltak meg, később a Mészáros-érdekeltségbe tartozó V-Híd is kibérelte. Időnként utazásszervező cégek segítségét is igénybe vette. Köztük volt a Team Travel Kft., amely szintén Mészáros Lőrinc érdekeltsége.

De a dokumentumokból úgy tűnik, hogy a V-Híd többször kibérelhette azt a Rose D’Or nevű, 62 méter hosszú jachtot is, amelyen Mészáros Lőrinc több alkalommal feltűnt.