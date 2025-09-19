Az ázsiai ország rakétái képesek Izraelig eljuttatni nukleáris tölteteket.
Németország nincs elragadtatva a lehetőségtől.
Mintha csak arra várnának, hogy ki lép elsőként.
Kisebb dózisokban adagolja a Moszkva-Minszk duó a híreket a Belaruszba telepítendő vagy más esetleg ott lévő atomfegyverekről. Új elem ez a kelet-európai helyzetben – elsősorban a pszichológiai hadviselésben.
Az sem izgatta különösebben, hogy rengeteg ember életébe került volna a konfliktusa távol-keleti kommunista atomhatalommal.
Hogyan sikerült ennek a humanizmust, egyenlőséget lobogtató, de kegyetlen valóságú, gazdaságilag-iparilag középszinten lihegő országnak néhány év alatt előállítania saját atomfegyverét? Ezt mutatja be egy új, nyolcrészes orosz fikciós sorozat, A bomba, ami a YouTube-n elérhető.
1945. július 16-án hajtották végre a világ első nukleáris fegyvertesztjét az atomfegyver kifejlesztésére szolgáló Manhattan-terv keretein belül. Robert Oppenheimer, a Manhattan-terv igazgatója John Donne költeménye után a Szentháromság (Trinity) nevet adta az első kísérleti implóziós-szerkezetű plutóniumbombának, amit korábban a kémek miatt csak Szerkentyűnek (Gadget) hívtak, majd a Jornada del Muerto sivatagban található White Sands kísérleti bázison felrobbantották. A Trinity igazolta a bomba működőképességét, ezért Truman elnök döntött az új fegyver éles bevetéséről Japán ellen, amire 1945. augusztus 6-án Hirosima és 9-én Nagaszaki felett került sor.
Teller Ede dolgozta ki a projektet a hidegháború hevében, melynek lényege az volt: az Egyesült Államok atombombát robbant a Holdon.
Bár csak korlátozott a nukleáris elrettentő erővel rendelkező államok száma, a veszély így is igen nagy.
Magyar tudós is dolgozott az atombombán. Hevesy György is részvett az atombomba előállításában. Hevesy Dániából szökött Svédországba a németek elől
Japánban egy perces néma csenddel emlékeztek arra, hogy 73 évvel ezelőtt dobott le atombombát az Egyesült Államok a városra. Egy nukleáris fegyvermentes világ továbbra is elérhetetlennek tűnik.
Régóta foglalkoztatja a történészeket, politológusokat a kérdés: tudta-e Hitler, hogy az Egyesült Államok és Anglia atomfegyvert fejleszt ki, amit be is vethetnek? Németország miért nem próbálkozott meg ugyanezzel? Ez a kérdés izgatta már 1945-ben is a győztes hatalmak hírszerzőit és diplomatáit.
Rendre elhangzik, „soha többé”, miközben az atomklub tagjai és a tömegpusztító fegyverekre ácsingózók megállás nélkül bővítik, tökéletesítik arzenáljukat.
Elképesztő pusztításra lehet képes Észak-Korea, egy most publikált előrejelzés szerint, ha Japánra vagy Dél-Koreára lőnek ki atomrakétát, akkor 2 millió embert ölhetnek meg - írja az mfor.hu.
Észak-Korea a világ egyik legizoláltabb országa. Olyan nukleáris programot fejlesztett ki, amellyel sakkban tartja a világot. Hogy mi ezzel a célja, arra Csoma Mózes, a régió szakértője adott magyarázatot.
A kínaiak két földrengést is észleltek. A dél-koreai hadseregben riadót rendeltek el, az elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot - írja a hvg.hu az MTI nyomán.
„A béke építése tőlünk függ” – e szavakkal kezdődik a japán katolikus püspöki konferencia üzenete, amelyben a 71 évvel ezelőtti tragédiára emlékeznek. 1945. augusztus 6-án Hirosimára, három nappal később Nagaszakira hullott atombomba, összesen megközelítőleg 200 ezer ember halálát okozva – közölte a Vatikáni Rádió.
Az első atombomba ledobásának hetvenedik évfordulójáról emlékezett meg Ferenc pápa vasárnap a Szent Péter téren mondott beszédében.
1945. augusztus 6. Hirosima japán város felett felrobban az amerikai Enola Gay B-29 bombázóról ledobott „Little Boy” nevű, minden eddiginél szörnyűbb tömegpusztító fegyver. Ez az „atomkor” kezdete, amelynek első napjától fogva az emberiség nem tud szabadulni az atomháború rémétől.
Az Egyesült Államok nemzeti archívumában mintegy 30 eddig ismeretlen, színes fotót fedeztek fel Nagaszaki japán városról. A felvételek a második világháború végén, 1945 augusztusában végrehajtott atomtámadást követő időszakban készültek.
Irán egy-másfél hónap alatt legyárthatja az első atombombájához elegendő mennyiségű, megfelelően magas szintre dúsított uránt - írják a pénteki izraeli lapok.