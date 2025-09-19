A Szerkentyű 75 éve új korszakot nyitott a hadviselésben

1945. július 16-án hajtották végre a világ első nukleáris fegyvertesztjét az atomfegyver kifejlesztésére szolgáló Manhattan-terv keretein belül. Robert Oppenheimer, a Manhattan-terv igazgatója John Donne költeménye után a Szentháromság (Trinity) nevet adta az első kísérleti implóziós-szerkezetű plutóniumbombának, amit korábban a kémek miatt csak Szerkentyűnek (Gadget) hívtak, majd a Jornada del Muerto sivatagban található White Sands kísérleti bázison felrobbantották. A Trinity igazolta a bomba működőképességét, ezért Truman elnök döntött az új fegyver éles bevetéséről Japán ellen, amire 1945. augusztus 6-án Hirosima és 9-én Nagaszaki felett került sor.