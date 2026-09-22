Három magyar a Medvékért

Wes Anderson sztárokkal teli, nagystílű új filmje, A Grand Budapest Hotel bemutatójával nyitja meg kapuit csütörtökön a 64. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál. Idén három hazai versenyzőért szurkolhatunk. A nagyjátékfilmek hivatalos válogatásában nincs magyar film, de Arany Medvéért versenyez az elsőfilmek között Császi Ádám Viharsarok című rendezése, a rövidfilmek között Bucsi Réka Symphony no. 42 című animációja, és az ifjúsági Kristály Medvéért Ferge Roland El című tízpercese.