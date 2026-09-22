Szophoklész tragédiája, az Elektra és Ingmar Bergman filmremeke, a Persona egymásba fonódik, de a rendezés még ezen is csavar egyet. Különleges színházi este Londonban.
De nem ő az első egyházfő, aki nyit a művészeti ágak felé.
Csehov klasszikus drámája egyszerre szól szerelmi sokszögekről és állítja pellengérre az emberi és művészi önkifejezést.
Az egyik leghíresebb és legsokoldalúbb hollywoodi sztár próbálja ki magát jövő év februárjában a világot jelentő deszkákon.
Cate Blanchett pedig most pólóján fejezte ki szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóival.
Salman Rushdie után újabb világsztárok fejezték ki együttérzésüket az autonómiájától megfosztott Színház- és Filmművészeti Egyetem felé.
A Covid-19 letarolta a filmfesztiválokat, létrejöttek az online és a hibrid rendezvények. Az eredeti műfajért indult harcba az Alberto Barbera vezette velencei filmfesztivál: szeptember 2 és 12 között megtartják a mustrát – kizárólag offline verzióban.
A 71. filmfesztivál vállalja a zaklatási ügyekről szóló diskurzust, de a "bűnös múlttal" kapcsolatos felelősséget elhárítják a rendezők.
Patricia Highsmith ötvenes években nagy vihart kavart leszbikus regényéből Todd Haynes rendezésében született a csütörtöktől a magyar mozikban is látható Carol című romantikus dráma, amelyben Cate Blanchett és Rooney Mara szeret egymásba a filmvásznon.
Wes Anderson sztárokkal teli, nagystílű új filmje, A Grand Budapest Hotel bemutatójával nyitja meg kapuit csütörtökön a 64. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál. Idén három hazai versenyzőért szurkolhatunk. A nagyjátékfilmek hivatalos válogatásában nincs magyar film, de Arany Medvéért versenyez az elsőfilmek között Császi Ádám Viharsarok című rendezése, a rövidfilmek között Bucsi Réka Symphony no. 42 című animációja, és az ifjúsági Kristály Medvéért Ferge Roland El című tízpercese.