Keletre vagy Nyugatra nyissanak a vállalkozások?

Magyarországnak érdeke a keleti nyitás, de piaci és nem ideológiai alapon - nagyjából ebben az egy kérdésben értett egyet a Polgári Platform, az Eötvös Klub és a Szabad Piac Alapítvány négy meghívott vendége. A Nyugati nyitás konferencia egyebek mellett azt boncolgatta, milyen gazdasági és társadalmi felépítés felel meg az országnak, illetve arról cseréltek eszmét, hogy valóban sikeresebbek-e az illiberális demokráciák. A konferenciát szervező civil szervezetek szerint a jelenlegi kormány keleti nyitás programja ellentétes az ország érdekeivel. Úgy vélik, hogy illiberális demokrácia helyett liberális demokráciára van szükség, amelyben fontos az egyén felelősségvállalása, a tulajdon tisztelete és a jogállamiság megteremtése.