Bebetonozná hatalmát a kínai elnök?

Elemzők valószínűnek tartják, hogy Hszi Csin-ping nem tartja magát ahhoz az íratlan szabályhoz, amely szerint a pártfőtitkárnak tíz év múltán le kell köszönnie. Mao óta ugyanis nem állt ennyire erős vezető a kommunista párt élén, Hszi elnök pedig semmi jelét sem adja annak, hogy ezt a hatalmat ki akarná adni a kezéből. Ezzel azonban hűtlenné válhat a Teng Hsziao-ping által fémjelzett hagyományokhoz.