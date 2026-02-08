Vietnámban minden jel szerint az eddigiektől különböző és mindenképpen izgalmas korszak kezdődik. Ennek elindítója az ottani egypártrendszerben nem lehet más, mint a pártkongresszus. Erre került sor január utolsó napjaiban. Hanoiban azt mondják, ez volt az elmúlt harminc év legfontosabb döntéshozó tanácskozása, és ezt a véleményt osztják a külföldi megfigyelők is.
Az idegen szavak szótára szerint az „agitka valamely nézeteket népszerűsítő anyag”, azaz olyan film, dal vagy esetleg csak rigmus, amely bizonyos nézetek befogadására agitál.
A kínai elnök a külföldi erőkkel szemben fenyegetőzött az állampárt századik születésnapján, ám a kommunista párt hatalmát igazán belső társadalmi folyamatok veszélyeztetik.
A Kínai Kommunista Párt a népköztársaság legfontosabb politikai szervezete, amelynek vezető szerepét a jelenleg hatályos alkotmány preambuluma is rögzíti. Bár hivatalosan többpártrendszer van, a KKP gyakorlatilag a hatalom kizárólagos birtokosa, amit 1949-ben fegyveres erővel szerzett és igyekszik meg is tartani, akár erőszakkal is. Erősen hierarchikus szervezet, felépítését tekintve különböző szintjei megfelelnek a kínai államszervezet szintjeinek. Július 1-én ünnepli az ország a párt megalapításának 100. évfordulóját, amire a köztereket ellepte a központi propaganda.
Az ország elnöki székéből három éve távozott politikus ma is kész megvédeni „a hazát, a forradalmat és a szocializmust”.
Ha a gazdasági haszonról van szó, a diktatúrák is megszépülnek: Orbán a Parlamentben azt mondta, hogy Vietnam kultúrájából fakadóan lehet kommunista ország, sikere pedig önazonosságából fakad. Eközben rendőrök vitték el a Kossuth téren engedéllyel demonstráló tüntetőket.
Elemzők valószínűnek tartják, hogy Hszi Csin-ping nem tartja magát ahhoz az íratlan szabályhoz, amely szerint a pártfőtitkárnak tíz év múltán le kell köszönnie. Mao óta ugyanis nem állt ennyire erős vezető a kommunista párt élén, Hszi elnök pedig semmi jelét sem adja annak, hogy ezt a hatalmat ki akarná adni a kezéből. Ezzel azonban hűtlenné válhat a Teng Hsziao-ping által fémjelzett hagyományokhoz.
A kijevi területi közigazgatási bíróság betiltotta a Kommunista Párt működését Ukrajnában, helyt adva az igazságügyi minisztérium erre vonatkozó keresetének - derült ki a bíróság honlapján szerdán nyilvánosságra hozott közleményből.
Nem indul a május 25-i ukrajnai elnökválasztáson Petro Szimonyenko, a kommunista párt elnöke. A politikus ezt egy péntek esti tévévitában közölte, az ukrán média pedig arról számolt be, hogy a közvetítés után megtámadták a pártvezetőt, legalábbis ő ezt állítja.
A gazdasági és társadalmi reformok eddig példátlan elmélyítését célzó négynapos tanácskozás kezdődött szombaton Pekingben a vezető kínai politikusok előzetes nyilatkozatai szerint. A reformokról a Kínai Kommunista Párt (KKP) központi bizottságának harmadik plenáris ülése hoz döntést.