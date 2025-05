Játéklehetőségre várva

Ferencvárosi szempontból szakvélemények szerint is a téli átigazolási szezon egyik nagy nyereségeként igazolt a Diósgyőrből a zöld-fehérekhez Bognár István, aki egyelőre annak ellenére is csupán néhány percet játszhatott a bajnok és kupagyőztes fővárosiak mérkőzésein, hogy a felkészülési időszakban pozitív vélemények hangoztak el vele kapcsolatban. A 25 éves támadó középpályás és csapata most a játékos volt klubja ellen készül, a Magyar Kupa negyeddöntőjében ugyanis ma este FTC-DVTK összecsapást is rendeznek.