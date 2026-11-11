Kormányok sora – világnézet-függetlenül – él át kínos pillanatokat mostanában az európai megélhetési válság nyomában kialakuló tüntetéshullám miatt. A lakhatási gondok megoldására tett ígérettel választást lehet nyerni New Yorkban, részint ezzel került pozícióba Zohran Mamdani. Magyarországon a probléma súlyához képest szinte hangtalanok voltak az elmúlt másfél évtizedben az elégedetlen tömegek. Az érdekképviseleteket leszerelte, a baloldali pártokat kivéreztette ez az időszak. De hogy is állunk lakhatási válságban dolgában? – kérdeztük Győri Péter szociálpolitikust, lakáspolitikai szakértőt. Interjúnk első része.
Noha a Tisza a választási kampányban és most is az Otthon Start Program megtartását ígéri, a 3 százalékos kamat állami támogatása egyre növekvő terhet jelent.
Az Európai Unión belül Magyarországon drágult legjobban a lakások ára. Nő azok száma, akik a bérük több mint 40 százalékát fizetik hiteltörlesztésre. A szegénységben élők lakhatása nem javul. A többi között ezt állapította meg a lakhatási jelentésében a Habitat for Humanity Magyarország.
A budapestiek ötöde potenciális célcsoportja lehetne egy új típusú megfizethető bérlakásmodellnek.
Hosszú távú lakáspolitikára és legalább egy kormányzati, a lakásügyért felelős, számon kérhető személyre lenne szükség - fejtette ki Maráczi Zsolt, a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) elnöke és Borsi László, a Lakásvásár Média Csoport elnöke.
Magyarországon nincs egységes lakáspolitika, pedig másfél millió ember él rossz minőségű, vagy olyan lakásban, amit alig tud fenntartani. A Habitat for Humanity Magyarország negyedik lakhatási szegénységről készített jelentése szerint tavaly sem javult a legszegényebbek lakáshelyzete, a támogatások kétharmada nem a rászorulókat segíti.
Jövőre 25 milliárddal kevesebb jut lakástámogatásokra, ennek nagy részét is magántulajdon megszerzésének vagy megtartásának segítésére szánja a kormány. Nincs bérlakás-program és senki nem tudja, a központi lakásfenntartási támogatás márciusi megszüntetése óta a legszegényebbek hány településen kapják meg a pár ezer forintos segélyt.
Több százezer ember ma sem jut hozzá saját háztartásában vízszolgáltatáshoz, az LMP ezért országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezi, hogy a kormány készítsen átfogó lakáspolitikai koncepciót, és számolja fel az ellátási hiányokat - közölte az ellenzéki párt két képviselője.