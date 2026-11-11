„Nyugaton nincs az a hülye kormányzat, amelyik teljesen szabályozatlanul nyomna ki lakástámogatásokat”

Kormányok sora – világnézet-függetlenül – él át kínos pillanatokat mostanában az európai megélhetési válság nyomában kialakuló tüntetéshullám miatt. A lakhatási gondok megoldására tett ígérettel választást lehet nyerni New Yorkban, részint ezzel került pozícióba Zohran Mamdani. Magyarországon a probléma súlyához képest szinte hangtalanok voltak az elmúlt másfél évtizedben az elégedetlen tömegek. Az érdekképviseleteket leszerelte, a baloldali pártokat kivéreztette ez az időszak. De hogy is állunk lakhatási válságban dolgában? – kérdeztük Győri Péter szociálpolitikust, lakáspolitikai szakértőt. Interjúnk első része.