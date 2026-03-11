Küzdelmes időszakban van az albérletpiac, és ez leginkább Budapesten látványos

Budapest;ingatlanpiac;albérlet;lakbér;albérleti piac;Otthon Start Program;

2026-03-11 10:50:00 CET

Erre hívta fel a figyelmet a februári adatokkal kapcsolatban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A hazai albérletpiacon a bérleti díjak alakulása most a bérlőknek a kedvez: a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint februárban országosan 0,6 százalékkal nőttek a bérleti díjak januárhoz képest, Budapesten viszont 0,1 százalékos volt a visszaesés, így mindkét adat stagnálásközeli értéknek tekinthető.

Az elemzés szerint az egy évvel korábbihoz képest a fővárosi és az országos piac is 5,4 százalékos emelkedést könyvelhetett el. A februári változások a bérleti díjemelkedés további fékeződésére utalnak, hiszen

januárban még országosan és Budapesten is 1,6, illetve 1,3 százalékos havi drágulást tapasztalhattak a bérlők és bérbeadók.

A hosszabb távú mutatókból kiderül, hogy 2021-es bázisidőszakához képest országosan 68, Budapesten pedig 69 százalékkal nőttek a bérleti díjak. Ugyanakkor az inflációval korrigált reállakbérindex már jóval szelídebb képet fest, a bérlőknek reálértéken 15 százalékkal kell többet fizetniük, mint öt évvel ezelőtt.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, küzdelmes időszakban van az albérletpiac, mivel az Otthon Start Program folyamatosan kiszívja onnan a keresletet.

Ez különösen Budapesten látványos, ahol az elmúlt hat hónapból négyben csökkentek a bérleti díjak havi összevetésben.

A kialakult trendek viszont egyre nagyobb előnyöket kínálnak a bérlőknek is, mert országosan és Budapesten is szinte ugyanolyan albérletdíjakat kínál a piac mint tavaly augusztusban, a program rajtja előtt.

„Az albérletárakkal szemben tavaly nyár óta a jövedelemszintek növekedtek, aminek következtében a bérleti díjak a fizetésekhez viszonyítva kisebb arányt képviselnek. Ez pedig középtávon élénkülést hozhat az albérletpiaci keresletben”

– tette hozzá a szakértő.

Az ingatlan.com adatai szerint a budapesti piacon március elején a bérleti díjak középértéke 260 ezer forintot tett ki. Az elemzés alapján

a XI. kerületben 265 ezer forint,

a XIII. kerületben 260 ezer forint,

a VI. kerületben 290 ezer forint,

a VII. és VIII. kerületben egyaránt 250 ezer forint,

míg például a X., a XIX. és a XXIII. kerületben 200 ezer forint

az átlagos albérleti díj.

Az egyetemvárosok piacát nézve

továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 220 ezernél tart a bérleti díjak mediánja,

utána következik Győr 200 ezer forinttal,

Székesfehérvár 190 ezerrel,

Szegeden, Veszprémben és Szombathelyen egyaránt 180 ezer átlagos értéket mutatnak az albérleti díjak,

míg Pécs 165 ezer,