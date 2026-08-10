Kelepcében Hollande francia államfő

Továbbra sem ülnek el Franciaországban a Le Monde két vezető politikai riportere által közölt interjúkötet keltette viharok. Az „Egy elnök nem nyilatkozhat így” című munkában Francois Hollande államfő sokakat megsértett, s valóban olyanokat mondott, amiket nem várunk az állam első emberétől. Bár már a baloldaliak is elfordulnak tőle, ő nem tartja hibásnak magát, s mint az ellenzéki lap, Le Figaro tegnapi számában írta, nem is akar változtatni politikáján.