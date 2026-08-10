Baka András korábbi főbírói pályáját, strasbourgi munkáját és Orbán Viktorral vívott konfliktusát emelik ki az európai lapok. A Der Standard szakítást, a Le Monde következetes kiállást, lengyel források pedig a bírói függetlenség védelmének jelképét látják személyében. A hangnem többnyire kifejezetten kedvező.
Lapszemle.
Feltűnő budapesti tudósításban számolt be a tegnapi Le Monde az Orbán Viktor utódlására pályázó magyar jobboldali politikusokról. Eddig kevésbé emlegetett konzervatív értelmiségiek teszik szóvá – írta Blaise Gauquelin, aki hosszabb ideje mintegy megfigyelőként van jelen a Duna-parti fővárosban -, hogy észlelhető a kormányfő hatalmának elhasználódása.
A „dolce fare niente”, az édes semmittevés vár majd hírek szerint május közepétől, a francia elnökválasztás második fordulója után, a politikától végképpen visszavonuló Francois Hollande-ra. A francia elnökválasztások legfurcsább kampányában a sajtó is furcsán viselkedik, a tekintélyes lapok is bulvárosodnak.
Kedves és kellemes születésnapi ajándékot kapott Párizsból a minap a kilencvenegyedik születésnapját ünneplő Makk Károly. A Le Monde kulturális rovata „föltámasztotta” 1971-ben alkotott nagy filmjét a Cannes-ban győztes Szerelmet. „Intim számvetés a totalitarizmussal” címmel emlékezett meg róla a lap.
A francia jobboldal az elnökjelölt-állító előválasztás első fordulójában tíz év után végleg búcsút mondott Nicolas Sarkozy volt államfőnek és az általa képviselt, a bevándorlásellenes Nemzeti Fronttól kölcsönzött identitási témáknak, s a volt kormányfő, Francois Fillon győzelmével visszatért a hagyományos konzervatív jobboldali ideológiai irányvonalhoz - írta hétfői elemzésében a Le Monde című francia napilap.
Az alkotmánymódosítási javaslat magyar parlamenti elutasításáról közölt tudósítást a Le Monde.
Kocsis Zoltán nagyon szeretett vendég volt Franciaországban, ahol rendszeresen fellépett - írta a vasárnap elhunyt világhírű zongoraművészre és zeneszerzőre emlékezve a Le Monde.
Hétvégi számában a Népszabadság helyzetével, a tulajdonosváltásával is foglalkozott a Le Monde. A frakcia balliberális lap idézte Pető Péter főszerkesztő-helyettest, aki szerint "rbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb ellenzéki lapot letörölte a térképről, és a szerkesztőséget, amely az egész sajtó számára forrásaként szolgált, feldarabolta.
Továbbra sem ülnek el Franciaországban a Le Monde két vezető politikai riportere által közölt interjúkötet keltette viharok. Az „Egy elnök nem nyilatkozhat így” című munkában Francois Hollande államfő sokakat megsértett, s valóban olyanokat mondott, amiket nem várunk az állam első emberétől. Bár már a baloldaliak is elfordulnak tőle, ő nem tartja hibásnak magát, s mint az ellenzéki lap, Le Figaro tegnapi számában írta, nem is akar változtatni politikáján.
Brutálisan megszüntették a legfontosabb magyar ellenzéki újságot címmel számolt be a Népszabadság felfüggesztéséről vasárnapi online változatában a Le Monde.