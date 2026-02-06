A tél végén szokásos útviszonyok közepette szerencsés, aki épen megússza négy keréken baleset nélkül, legfeljebb a gumiabroncsa sérül. Miben és segít-e egyáltalán a biztosító?
Egyes mikromobilitási eszközökre, egyebek mellett bizonyos elektromos rollerekre is kiterjed majd a KGFB.
Egy évtizedes MABISZ-megállapodás alapján nem kell megvárni a rendőrségi vizsgálat végét, s a kártalanítási összegekkel utólag is el lehet számolni.
Hétfő estig 13 ezren fordultak a társaságokhoz az okozott károk miatt.
Magyarországon minden negyedik ingatlanon nincs lakásbiztosítás, az autókra kötött casco pedig nem éri el a húsz százalékot sem.
Az erről szóló pénzügyminisztériumi rendelet pénteken lépett hatályba.
Új kihívásokkal szembesül a biztosítási szakma: klímaváltozás, alacsony öngondoskodási hajlam, növekvő kártérítési költségek, az e-autók megjelenése. Mindegyikre reagálniuk kell.
Applikáció váltja fel keddtől az eddigi "kék-sárga" nyomtatványt. Ezzel a kitöltési hibák is elkerülhetőek.
Bizonytalanok a nyugdíjkilátásai az aktív népesség csaknem felének Magyarországon, különösen magas a kockázata az időskori elszegényedésnek például a háztartásbeliként dolgozók, vállalkozók és a külföldön munkát vállalók esetében - hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az idősek világnapja alkalmából pénteken kiadott közleményében.
Több mint 53 ezer vihar kárbejelentés érkezett a biztosítótársaságokhoz július 1-25. között, ezek becsült kárértéke megközelíti a 4,5 milliárd forintot - mondta Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szóvivője. Számítanak rá, hogy a kárbejelentések száma még bővül.
A nyugdíjbiztosítások száma jelenleg meghaladja a 135 ezret - mondta az M1 vasárnap reggeli műsorában a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) szóvivője. Gilyén Ágnes közlése szerint jelentős emelkedés figyelhető meg azóta, hogy az állam adókedvezménnyel támogatja ezt a biztosítási fajtát.
Már a parlament előtt van az uniós elveket is magába foglaló biztosításról szóló törvényjavaslat, amely várhatóan január 1-jén életbe is lép.
Az emissziós ügy csak megerősítette a kormány szándékát, hogy diverzifikálja a magyar gazdaság szerkezetét, és a járműgyártás mellett a hazai tapasztalatokkal rendelkező iparágakat erősítse - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) konferenciáján szerdán Budapesten.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kgfb-károkkal kapcsolatos vállalása csupán átmeneti, hamarosan a román garanciaalap kárrendezési megbízottat küld a fiókteleppel rendelkező országokba, aki átveszi az ügyintézést, a bonyolult jogi helyzetek elkerülése érdekében ajánlott mihamarabb biztosítót váltani az Astra-ügyfeleknek - hangsúlyozta a Mabisz szóvivője.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Számla előlegezné meg a kifizetését azoknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károknak, amelyeket a felszámolás alá került román Astra S.A. Biztosító magyar fióktelepének ügyfelei okoztak - áll az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatban. A kifizetett összeget a MABISZ követelheti a felszámolási eljárásban a fióktelepen, illetve az anyavállalaton.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) első összesítése szerint a múlt heti Yvette névre keresztelt ciklon miatt május 19-éig több mint 21 ezer bejelentés érkezett a biztosító társaságokhoz, a károk becsült összege meghaladja az 1,6 milliárd forintot - közölte a szövetség.
Az alkusz és tanácsadó PBA Praeventio Zrt. saját ügyfelei körében végzett felmérése szerint a megkérdezettek 27 százaléka volt már 2 hónapnál hosszabb ideig munkanélküli, így segítségére lett volna egy ilyen biztosítás.A munkanélküliséginek is hívott jövedelempótló biztosítást azonban a megkérdezettek kétharmada nem ismeri.
A jövő év érdemi fordulópontot jelenthet a biztosítási piac fejlődésében Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) főtitkára szerint. Az MTI-nek adott interjúban a főtitkár ezt azzal támasztotta alá, hogy szoros összefüggés figyelhető meg a bruttó hazai termék (GDP) növekedése és a biztosítási szektor díjbevételének alakulása között
November 29-éig mondhatják fel levélben a biztosításukat azok, akik másik biztosítónál akarják megkötni a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást (kgfb) jövőre, mivel december 1., a váltás határideje vasárnapra esik.
A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) szóvivője szerint amikor az alkuszok a jövő évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjak emelkedését valószínűsítik, akkor csak a teljes ügyfélkör egy szegmensére fókuszálnak, jellemzően azokra, akik interneten keresztül váltanak biztosítót. Gilyén Ágnes az MTI-nek szombaton azt mondta, megalapozott számítás csak később, a teljes piac elemzése után várható.
Az egykulcsos személyi jövedelemadó továbbra is megmarad, mondta egy konferencián varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A biztosítók számára rossz hír, hogy a miniszter nem jelentette be, hogy az életbiztosítások is szja-kedvezményben részesülnek, pedig a piac erre nagyot várt.