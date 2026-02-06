Astra károk: a MABISZ előlegezné a kifizetést

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Számla előlegezné meg a kifizetését azoknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károknak, amelyeket a felszámolás alá került román Astra S.A. Biztosító magyar fióktelepének ügyfelei okoztak - áll az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatban. A kifizetett összeget a MABISZ követelheti a felszámolási eljárásban a fióktelepen, illetve az anyavállalaton.