Semmi sem eldöntött még, többen várják a fejleményeket a Libri-Bookline Zrt. tulajdonosi jövőjével kapcsolatban. A potenciális érdeklődőként emlegetett Central Médiacsoport a Népszavának küldött válaszában nem cáfolta, de nem is erősítette meg szándékát. Mindeközben az olvasókat egy ennél hétköznapibb dolog érdekli: a könyvek ára. Legalábbis az általunk megkérdezetteket biztosan.
Érkeznek a kiadók által összeállított címlisták a kiegészített fóliarendelet nyomán. Hatalmas terhet ró a könyvipar szereplőire a törvény, pluszmunkaerőt is alkalmazniuk kell – Nyáry Krisztián válaszolt a Népszava kérdéseire.
Írók, költők, szerkesztők, illusztrátorok, könyvtervezők, grafikusok, tördelők, műfordítók és gyermekeik, családjaik élete került veszélybe.
Abban a reményben is, hogy a rendezvény lendít a magánmecenatúra hiánya miatt túlpolitizált minőségi könyvpiacon, amely a pandémia óta épphogy kezd helyreállni.
A rendszerváltás óta 2017 volt a könyvszakma legsúlyosabb éve - állítja Kocsis András Sándor, aki nem gondolta volna, hogy egy minihorgolásról szóló könyvet nyomnak majd újra.
A legnagyobb magyar könyvszakmai szervezet, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) a tegnap Budapesten tartott sajtótájékoztatón tiltakozását fejezte ki a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. (KMTG) íróakadémiájának 400 millió forintos állami támogatása miatt, valamint kifogásolja azt is, hogy a kormány egy jelenleg is elérhető könyvsorozat megjelenését támogatja 600 millió forinttal.
Holnap rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése „Milyen törvényt tartsanak be a kiadók?” címmel.
Akárcsak a korábbi években, úgy idén is számtalan hazai nagyvárosban tartanak kísérőprogramokat az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva. A csütörtökön nyíló 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok társprogramjai mintegy nyolcvan várost érintenek – köztük Miskolcot, Szegedet, Debrecent, Balatonfüredet.
Keresztury Tibor írót, irodalomtörténészt, a Litera internetes irodalmi magazin főszerkesztőjét választotta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének taggyűlése a szervezet igazgatójává a távozó Zentai Péter László helyére. Igyekszik arra törekedni, hogy kijavítsa az előző vezetőség apróbb-nagyobb hibáit, célja, hogy belső összetartást, szolidaritást hozzon a szakmába. Nem érti, a kormány miért nem támogatja jobban a könyvkiadást, de megpróbál tenni ennek érdekében is.
Matyi Dezső kötelezettséget vállalt arra, hogy a részben az ő tulajdonában álló Pécsi Direkt Kft.-nek a kiadók felé fennálló tartozását az ugyancsak az érdekeltségébe tartozó Könyvbazár Kft. fogja törleszteni - nyilatkozta Zentai Péter László, az Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) igazgatója.
Háromszázharmincöt újdonság várja a látogatókat az 85. Ünnepi Könyvhéten és a 13. Gyermekkönyvnapokon csütörtöktől hétfőig a fővárosban és az ország mintegy nyolcvan településén.
A magyar könyvkiadók többsége tegnap reggel a következő levelet találta elektronikus postaládájában: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) arról tájékoztatta a kiadókat, hogy "döntés született a Pécsi Direkt Kft. kiadók felé fennálló tartozásai kiegyenlítésének ügyében", ami szerint Matyi Dezső birtokolta "Pécsi Direkt Kft. a kiadók felé fennálló 2013 decemberig felhalmozódott több hónapos tartozásokat sajnos szándéka ellenére sem áll módjában kiegyenlíteni"
Ma nyílik a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, melyen három nap alatt 380 program várja az érdeklődőket a Millenárison. A rendezvényre 35 országból 60 külföldi író érkezik, mellettük csaknem félszáz magyar szerző vesz részt, illetve dedikál a fesztiválon. A mostani alkalomra 300 újdonság jelenik meg. A tegnapi tájékoztatón azonban nem csak az örömhírekről, hanem a problémákról is szó esett.
Mintegy 380 programmal várja a közönséget a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál április 24. és 27. között, az esemény díszvendége Törökország és Sofi Oksanen finn író lesz.