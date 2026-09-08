Nem akarok mindent felforgatni

Keresztury Tibor írót, irodalomtörténészt, a Litera internetes irodalmi magazin főszerkesztőjét választotta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének taggyűlése a szervezet igazgatójává a távozó Zentai Péter László helyére. Igyekszik arra törekedni, hogy kijavítsa az előző vezetőség apróbb-nagyobb hibáit, célja, hogy belső összetartást, szolidaritást hozzon a szakmába. Nem érti, a kormány miért nem támogatja jobban a könyvkiadást, de megpróbál tenni ennek érdekében is.