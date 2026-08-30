Nyugati hírszerzési szolgálatok szerint a Putyin-rezsimhez köthető hálózatok ukrán fegyverszállításban érdekelt cégek vezetőit figyelik meg, szabotázs- és gyilkossági akciókat készítenek elő. Németországban a Donaustahl alapítója már bujkál, a Rheinmetall vezérigazgatója pedig fokozott őrizetet kapott.
Az ukrán titkosszolgálatok újabb célzott merénylete világos üzenet az Ukrajna ellen vívott putyini háború végrehajtóinak.
Alekszej Navalnij halála az egész világot megrázta. Ugyanakkor Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése óta számos politikai leszámolást hajtottak végre Oroszországban, ezek egy részének jóval kisebb visszhangja volt.
A Szerbiában történt múlt heti merényletek 17 áldozata és 21 sebesültje késztette arra a hatóságokat, hogy valamit tegyenek a délszláv háború óta a lakosságnál maradt fegyverek begyűjtésére.
A merényletekben további mintegy 300 ember sebesült meg. Hassan Sheikh Mohamud elnök szerint az áldozatok száma tovább nőhet. A támadást ugyanannál a forgalmas csomópontnál hajtották végre, ahol öt évvel ezelőtt több mint 500 ember lelte halálát egy merényletben.
Néhány nap híján 46 év elteltével vették őrizetbe az egyik legsúlyosabb angliai pokolgépes merényletet egyik gyanúsítottját.
A hatóságok még nem azonosították az összes holttestet.
A tilalom kiterjed az arcot teljesen elfedő kendőre, a burkára, valamint a nikábra is.
Emmanuel Macron francia államfő elődjével, Francois Hollande-dal együtt vett részt hétfőn a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi merényletek második évfordulójának hivatalos megemlékezésein Párizsban és a fővároshoz közeli Saint-Denis-ben a Stade de France nemzeti stadionnál.
Más kérdések mellett az elmúlt napokban történt európai terrortámadásokról kér tájékoztatást az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke.
Rövid időn belül két merényletet is elkövettek az iráni fővárosban szerdán: a törvényhozás épületében tüzet nyitottak a biztonsági őrökre, többen meghaltak, köztük az egyik őr - tudósít az Euronews.
"Emlékeim szerint nem" - mondta Németh Szilárd a parlament nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke a kérdésünkre, hogy felmerültek-e valaha is nemzetbiztonsági kételyek a Közép-Európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatban. "A bizottság nem tárgyalja a CEU ügyét"- mondta a Népszavának Németh. Arra a kérdésre pedig, hogy eddig miért nem jöttek rá, hogy a Soros György finanszírozta egyetem "szabálytalanul" működik, a fideszes politikus leszögezte: nem ismeri az ügyet, de szerinte vizsgálni kell, hogy ez hogyan fordulhatott elő.
Több mint ezer szélsőséges kurd militánst és Iszlám Állam aktivistát vettek őrizetbe múlt héten egy razzia során a török hatóságok, jelentette be közleményben az ankarai belügyminisztérium tegnap. A razzia 45 török tartományra terjedt ki, az eljárás során két személy életét vesztette.
Törökországban a turizmus nagyon megérzi a merényletek és az augusztusi puccskísérlet okozta sokkhatást. Igaz, egy tízmilliós városban, mint amilyen Isztambul is, mindig nagy tömeg hömpölyög. Mostanában is csak a turista-látványosságok környékén vannak érezhető kevesebben - és persze a szállodákban és drágább éttermekben.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a hétvégi robbantásos és késeléses merényletekkel kapcsolatban megállított egy útellenőrzésnél egy gyanús gépkocsit. Az FBI irodája azonban a Twitteren azt közölte, nem vádoltak meg senkit semmivel. Ugyanakkor a helyi média közlése szerint az autóban ülő öt személyt őrizetbe vették. Az öt illető Brooklynban tartózkodott, majd hídon haladtak át a szomszédos Staten Island városrészbe. A szombati manhattani robbanásban 29 személy sérült meg.
Véres merényletek színhelye volt tegnap Szíria. Mintegy félszáz személy vesztette életét több terrorakcióban. Közben nem jutott dűlőre a tűzszünet kérdésében az Egyesült Államok és Oroszország. Barack Obama a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélésein csak annyit ért el, hogy megállapodtak arról: folytatják a tárgyalásokat a szíriai tűznyugvásról.
Jelentősen, mintegy 40 százalékkal csökkent a belga főváros idegenforgalma négy hónappal a két helyszínen elkövetett brüsszeli merényleteket követően - írta a brüsszeli idegenforgalmi hivatal adataira hivatkozva a La Libre Belgique francia nyelvű belga napilap kedden.
Négy merénylet történt egyetlen hét alatt Németországban. Az első háromnak nem volt köze terrorszervezethez, nem iszlamista fogantatású volt, a vasárnap éjszakai ansbachi robbantás elkövetője viszont már hűséget esküdött az Iszlám Államnak, a terrorcsoport pedig vállalta a felelősséget a robbantásért.
A korábban feltételezettnél sokkal többen, legkevesebb 83 ember vesztette életét két, vasárnap hajnalban elkövetett pokolgépes merényletben Bagdadban – közölték a helyi hatóságok.
A belga hatóságok átadták Franciaországnak csütörtökön Hamza Attout, akit azzal gyanúsítanak, hogy a tavaly novemberi párizsi terrortámadásokat végrehajtó terrorista kommandó egyetlen túlélőjét, Salah Abdeslamot segítette Párizsból Brüsszelbe szökni a merényleteket követő éjjel.
A perzsa állam több terrormerényletet előzött meg Teheránban és az ország más városaiban, jelentette be tegnap az iráni tájékoztatási miniszter. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a tárcavezető szunnita terroristák nagyméretű összeesküvéséről beszélt a síita többségű Iráni Iszlám Köztársaság ellen.
"Temetőt fogunk csinálni a labdarúgó EB-ből" - állítólag ezt mondta az a férfi a Facebookra kiposztolt videóban, aki keddre virradó éjszaka a Párizstól mintegy ötven kilométerre fekvő Magnanville településen halálra késelt egy francia rendőrparancsnokot az otthona ajtajában, majd túszul ejtette és meggyilkolta annak feleségét.
Szíriában legalább 27 polgári személy vesztette életét a lázadók által ellenőrzött területeken, amikor felségjelzés nélküli vadászgépek dobtak le bombákat. Az Idlib tartományban végrehajtott akcióban legalább öt gyermek is meghalt – adta hírül a londoni székhelyű Szíria megfigyelő központ. Több tucatnyi a sérültek száma.
Az ukrán hatóságok őrizetbe vettek egy francia férfit, aki állítólag 15 merényletet tervezett a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság során.
Az Iszlám Állam (IS) vállalta a vasárnap elkövetett súlyos iraki merényleteket. Az iraki fővároshoz, Bagdadhoz nagyon közel csapott le tegnap az IS. Az Irak és Szíria területén szunnita iszlám kalifátus felállítását célul tűző terrorista szervezet egy állami irányítás alatt lévő gázgyárat robbantott fel. Legalább 14 ember életét veszítette. A terrorveszély miatt a közelben lévő más erőműveket is bezártak.
Radikális síita hitszónok hívei fordultak a bagdadi Abadi-kormányzat ellen, komoly politikai válsággal tetőzve a háború és olajár csökkenés okozta iraki gondokat. A síita tüntetők szombaton megostromolták a parlamentet, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Az Iszlám Állam szunnita terrorszervezet több merényletet hajtott végre Irakban a hétvégén.
Németországban 11 terrortámadást hiúsítottak meg az ezredforduló óta - mondta egy keddi interjúban a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) elnöke, aki ismét megerősítette, hogy a brüsszeli merényletek ügyében nem találtak Németországba vezető szálakat.
Elutasította az izraeli kormányfő a hadsereget ért bírálatot kabinetjének vasárnapi ülésén, amiért a katonai ügyészség eljárást indított egy katona ellen, aki agyonlőtt Hebronban egy már ártalmatlanná tett merénylőt.