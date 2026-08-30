Eddig a CEU nem volt veszélyforrás

"Emlékeim szerint nem" - mondta Németh Szilárd a parlament nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke a kérdésünkre, hogy felmerültek-e valaha is nemzetbiztonsági kételyek a Közép-Európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatban. "A bizottság nem tárgyalja a CEU ügyét"- mondta a Népszavának Németh. Arra a kérdésre pedig, hogy eddig miért nem jöttek rá, hogy a Soros György finanszírozta egyetem "szabálytalanul" működik, a fideszes politikus leszögezte: nem ismeri az ügyet, de szerinte vizsgálni kell, hogy ez hogyan fordulhatott elő.