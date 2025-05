A barátság nyelvén - Németh Gáborral és Szilasi Lászlóval a feltámadásról

A sokáig ismeretlen Gabriely György és Poletti Lénárd levelezése még a kilencvenes évek derekán tűnt fel egy folyóirat hasábjain, majd az ezredfordulón könyv alakban is megjelenhetett Kész regény címmel. A huszadik század első felében élt, tweedzakós, a klasszikus irodalom eltökélt híveinek baráti levélfolyamából nemcsak rejtélyes eseményekről értesülünk egy szállóban, hanem már a második világháború előtti évek baljós árnyai is feltűnnek. Az idén kiadott, Kész az egész című újrakiadásból pedig megismerhetjük azt is, hogyan alakult a későbbi sorsuk. A „furcsa pár” barátságáról a levelezés „közreadóit”, a próza- és forgatókönyvíró Németh Gábort és a ma már regényeiről is ismertté vált szegedi irodalomtörténészt, Szilasi Lászlót kérdeztük, melynek során szóba került az előzmények mellett Parti Nagy Lajos hűlt helye, a lepkevadászat, az önéletrajzi történetmondás és még Horatius is.