Az Egyesült Államok iránti bizalmatlanság, Irán előretörése és Izrael nukleáris ereje közepette a „nukleáris szuverenitás” gondolata stratégiai opcióként is megfogalmazódik az ankarai vezetésben. Egy esetleges török atomprogram geopolitikai lavinát indíthatna el.
Rengeteg bonyolult teendő vár 2026-ban Ausztriára: a hadsereg fejlesztése, a gazdasági növekedés beindítása, a hárompárti demokratikus koalíció megőrzése, a különleges NATO-kapcsolatok egyensúlyozása. S meg kell küzdeni a felméréseket vezető Szabadságpárttal is.
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia után az EU-nak fel kell ismernie, semmi sem maradhat a régiben. A lehetséges válaszok egyike, hogy megerősített együttműködés jön létre a tagállamok között.
December 4-én hozták nyilvánosságra az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját. Az Európára vonatkozó részeket akár az oroszok is írhatták volna.
Washingtonban – a lassan közelgő elnökválasztástól nyilván nem függetlenül – a következő két évben a kül- és biztonságpolitika is pártpolitikai harcok terepe lehet. A republikánus többségű kongresszus az Obama-kormányzat Irán-politikáját megkérdőjelező izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu meghívásával, majd 47 szenátor Iránhoz címzett, ámde Obamának szóló, a Hatok és Teherán megállapodását bíráló levelével is jelezte, „emelik a téteket” és ahol tudnak, megpróbálnak keresztbe tenni a demokrata párti elnöknek.
Abe Sinzo japán kormányfő a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt helyez a védelemre, s ez az áprilisban kezdődő, következő pénzügyi évre jóváhagyott büdzséből is kiolvasható. A tokiói kabinet minden idők legmagasabb katonai költségvetését hagyta jóvá: 4980 milliárd jent, azaz mintegy 42 milliárd dollárt fordítanak hadi kiadásokra. A konzervatív japán kormány Kína térségbeli agresszív fellépésére válaszul készül új beszerzésekre, s fokozatosan leépíti a japán önvédelmi erők szerepvállalását szabályozó alkotmányos korlátokat.