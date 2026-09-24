Aligha ér véget a május 5. óta tartó romániai politikai válság Siegfried Mureșan alakuló kormányával. A politikai patthelyzetből továbbra sem látszik más kiút, mint a biztos szélsőjobb győzelmet ígérő előrehozott választás. A lakosság megosztott, a tőke menekül, a lej történelmi mélyponton, az üzemanyagárak történelmi magasságokban, a recesszió réme pedig sosem volt ennyire fenyegető.
lbin Kurti pártja, az Önrendelkezés ugyan minden bizonnyal ismét megszerzi a legtöbb mandátumot, ám egyetlen párt sem kíván koalícióra lépni vele.
A pártok képviselői kedden és szerdán az elnöki hivatalba látogatnak, hogy magas szintű tárgyalásokat folytassanak a továbbiakról.
A parlamenti pártok képtelenek a koalícióalakításra, s egyesek attól tartanak, hogy végül visszatér a hatalomba Bojko Boriszov bukott miniszterelnök.
Tovább tart a politikai bizonytalanság, miután immár a második egymást követő választásnak sincs nyilvánvaló nyertese.
Nem körvonalazódik megoldás Olaszországban a vasárnapi választás után, valószínűleg jó ideig marad a patthelyzet, ami semmiképpen sem jó hír az Európai Unió számára.
Ha harmadszor is urnákhoz járulnak Spanyolországban a választók, akkor is maradna a patthelyzet, semmivel sem lenne könnyebb kormányt alakítani – derült ki egy friss Metroscopia felmérésből. Rekord magas lenne a tartózkodók aránya, a választásra jogosultak 37 százaléka otthon maradna. Márpedig ha október 31-ig nem lesz új kormány, automatikusan beindul a mechanizmus, s várhatóan december 18-ra kiírják az előrehozott választást.
A két nagy párt közül egyiknek sem sikerült megszereznie a kormányalakításhoz szükséges többséget a szombati előrehozott választásokon Ausztráliában. A vasárnapi előzetes eredmények patthelyzetet jeleznek, a végleges eredményekre a hét végéig várni kell.
Két hónappal a parlamenti választások után még mindig nincs kormánya Spanyolországnak. A tárgyalások egy helyben topognak, ahogy Mariano Rajoy ügyvezető miniszterelnöknek, úgy a szocialisták vezetőjének, Pedro Sáncheznek sem sikerült egyelőre működőképes koalíciót összehozni. Sánchez párhuzamosan tárgyal a radikális baloldallal és a középjobb katalán Ciudadanos párttal, detovábbra sem világos, elég voks lesz-e mögötte a beiktatáshoz.
Az utóbbi időben szokatlan dolgok derültek ki Hernádi Zsoltról, a Mol elnök-vezérigazgatójáról. Augusztus 20-án látott napvilágot, hogy Hernádi kérte az OTP-ben betöltött igazgatósági tagságának ez év április április 3-tól történő felfüggesztését, miután a horvát korrupcióellenes ügyészség március végén vádat emelt ellene a zágrábi bíróságon. Másrészt főállású pozíciójából hónapok óta - bizonytalan ideig - szabadságon van. A piacon híre kelt, hogy az OTP igazgatósági tagság felfüggesztése és szabadságolása a Mol-tól előkészítő lépése lehet Hernádi háttérbe vonulásának. Ezt azonban a Mol kategorikusan cáfolta.
Néhány ezer ellenzéki tüntető körbezárta a kijevi kormánynegyedet, miközben a parlament ismét nem tudott előrelépni az alkotmánymódosítás kérdésében.