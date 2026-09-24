Patthelyzet a Mol-INA ügyben

Az utóbbi időben szokatlan dolgok derültek ki Hernádi Zsoltról, a Mol elnök-vezérigazgatójáról. Augusztus 20-án látott napvilágot, hogy Hernádi kérte az OTP-ben betöltött igazgatósági tagságának ez év április április 3-tól történő felfüggesztését, miután a horvát korrupcióellenes ügyészség március végén vádat emelt ellene a zágrábi bíróságon. Másrészt főállású pozíciójából hónapok óta - bizonytalan ideig - szabadságon van. A piacon híre kelt, hogy az OTP igazgatósági tagság felfüggesztése és szabadságolása a Mol-tól előkészítő lépése lehet Hernádi háttérbe vonulásának. Ezt azonban a Mol kategorikusan cáfolta.