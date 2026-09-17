Egyelőre nem vonultak ki a magyar sportból a NER nagyágyúi, de Mészáros Lőrinc, Szíjj László és több, kormányzati hátszél révén megerősödött vállalat is szelektálni kezdte támogatásait. Ha ez tartós folyamattá válik, annak rendszerszintű következményei lehetnek, de akár a piaci alapú működés felé is terelheti a klubokat.
A liberális közgazdászok szerint a hazai gazdasági rendszer javíthatatlan. A piac torz, hagyományos és kegyelti részekre bomlik.
A 2010 utáni kormányok történelmi bűne, hogy bár kivételes felhatalmazást kaptak, azt nem a jó, hanem éppen rossz célra használták fel. Ennek következménye az is, hogy a hazai gazdaság önerőből nagyjából nulla százalékos növekedésre lenne képes. A magyar társadalom egy jó kormányzással képes lenne a modernizálódásra, polgári átalakulásra és benne van az is, hogy a kudarcok miatt a gyűlölet kampányok befogadóivá váljon – nyilatkozta egyebek mellett a Népszavának Mellár Tamás közgazdász, egyetemi tanár.
Peking úgy véli, gazdaságát megilleti a "piacgazdasági státusz", miután teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, Angela Merkel német kancellár szerint pedig az Európai Bizottság tisztában van a kötelességével, és dolgozik a megoldáson - hangzott el Li Ko-csiang kínai kormányfő és vendége, Angela Merkel tárgyalásain hétfőn Pekingben. Mindketten kijelentették: nem akarnak kereskedelmi háborút.
Idén is folytatódik a piacgazdaságot kiiktató, államosító modell kiteljesítése, ahol a fő cél a minél szélesebb körre kiterjedő politikai hatalom és a kedvezményezett üzleti csoportok pozíciójának erősítése - állapítja meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. tegnap ismertetett előrejelzése.
Az elhíresült Bokros-csomag még bejelentésének 20. évfordulóján is megosztja a társadalmat. Az ország fizetésképtelenségének megakadályozása végett szükség volt rá, az iránnyal - egy ideig -, még az akkori ellenzék is egyetértett. Az eltelt két évtized alatt leírt vargabetűk után gazdaságpolitikáról már nem beszélhetünk, csupán kormányzati politikáról - mondja Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa.
Az Együtt-PM szerint az V. kerület vezetése meghirdette a piacgazdaság felszámolását. Juhász Péter, a szövetség társelnöke a volt Beckett's Irish Bar előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján a kijelentését azzal indokolta, hogy Rogán Antal, a belváros fideszes polgármestere kijelöli a vevők személyét úgy, hogy az önkormányzat bérbeadás helyett eladni akarja a korábban felmondott bérleti szerződésű ingatlant, így ahhoz ne juthassanak hozzá az abban működött kocsma egykori üzemeltetői.
A külföldi elemzőkkel szemben nem optimisták a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban olyan tekintélyes közgazdászok, akik konzervatívnak vallják magukat. Mellár Tamás és Bod Péter Ákos a Hungarian Bussiness Leaders Fórum rendezvényén beszélt.
A magyar gazdaság egyenlőre nem találja a "gyorsító sávot" - ez derült ki azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Hungarian Bussiness Leaders Fórumon rendeztek.