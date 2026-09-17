Mellár Tamás: egy évtizede csapdában vagyunk

A 2010 utáni kormányok történelmi bűne, hogy bár kivételes felhatalmazást kaptak, azt nem a jó, hanem éppen rossz célra használták fel. Ennek következménye az is, hogy a hazai gazdaság önerőből nagyjából nulla százalékos növekedésre lenne képes. A magyar társadalom egy jó kormányzással képes lenne a modernizálódásra, polgári átalakulásra és benne van az is, hogy a kudarcok miatt a gyűlölet kampányok befogadóivá váljon – nyilatkozta egyebek mellett a Népszavának Mellár Tamás közgazdász, egyetemi tanár.