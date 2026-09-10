A PISA-eredmények bár minden területen nagyon pici javulást mutatnak, Radó Péter oktatáskutató szerint valójában csak annyit jelentenek, hogy a magyar közoktatás stabilizálódott egy alacsony szinten, és sokkal többre nem is képes.
Csak minimálisan teljesítettek jobban a magyar diákok a legutóbbi PISA-mérésen, a nemzetközi átlagot továbbra sem sikerült meghaladniuk. A hazai iskolarendszer elérte a mélypontját.
A tanári pályát mélyen alulfizetettnek tartja az átlagmagyar, és óvja is tőle gyerekét.
A varsói kormányzat engedelmes alattvalók képzésévé alakítja át a korábbi reform által sikeressé tett oktatási rendszert.
Bentlakásos iskolákban zárkóztatná fel a hátrányos helyzetű gyerekeket az oktatási államtitkárság - írta a hvg.hu arra a dokumentumra hivatkozva, amelyet a tragikus PISA-eredmények napvilágra kerülése után kértek az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A portál szerint ez lényegében nem más, mint a Jobbik 2010 óta visszatérő javaslata a "kezelhetetlen" (valójában a cigány) tanulók bentlakásos iskolákba tereléséről.
„Most elemzik a szakértők, és lesz róla kormány-előterjesztés. Azután értékelem a felmérést” – így nyilatkozott az atv.hu-nak Orbán Viktor miniszterelnök arra a kérdésre, katasztrofálisnak tartja-e a PISA-felmérés eredményét. Arra, hogy lesznek-e személyi következményei a siralmas eredménynek, le kell-e mondania valakinek, Orbán a parlamenti folyosón készített villáminterjúban kitérő választ adott, azt mondta, először elolvassa a jelentést.
Az oktatási rendszer szétverése a Fidesz-kormány egyik legnagyobb bűne, hiszen olyan károkat okoz, amelyeket csak hosszú évtizedek munkájával lehet helyrehozni - mondta Ikotity István, az LMP országgyűlési képviselője vasárnap.
Brutális következményt hozott a legutóbbi PISA-felmérés, a magyar diákok összességében soha nem értek el még ilyen rossz eredményt. Gyengébben teljesítettek a természettudományos és a szövegértési teszteken, egyedül matematikából tudták hozni a három évvel ezelőtti eredményt, az azonban már akkor is rossznak számított - írja Ujhelyi István, az MSZP alelnöke szokásos vasárnapi nyílt levelében.
A rendszeres iskolai számítógép-használat nem javítja a diákok teljesítményét, sőt nagy szerepe lehet a gyengébb iskolai eredmények kialakulásában egy kutatás szerint. A technológiai eszközök mind szélesebb körű elterjedése azonban az oktatásban is elkerülhetetlen, az iskoláknak, tanároknak alkalmazkodniuk kell: a digitális eszközhasználat terén nagy hiányosságok vannak az oktatási rendszerben.