Bentlakásos iskolákba terelnék a cigány diákokat

Bentlakásos iskolákban zárkóztatná fel a hátrányos helyzetű gyerekeket az oktatási államtitkárság - írta a hvg.hu arra a dokumentumra hivatkozva, amelyet a tragikus PISA-eredmények napvilágra kerülése után kértek az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A portál szerint ez lényegében nem más, mint a Jobbik 2010 óta visszatérő javaslata a "kezelhetetlen" (valójában a cigány) tanulók bentlakásos iskolákba tereléséről.