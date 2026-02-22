Értékváltások sorozata

A korszakváltásokat többnyire az elismert történelmi és/vagy kulturális értékek leváltása követi (vagy előzi meg). Így történt ez az első világháború után, midőn a korábban ugyan vitatott, de minden szellemi, sőt politikai irányzat által figyelembe vett Nyughat irodalmát egy akkor előretörő jobboldali-konzervatív irodalom váltotta fel – legalábbis a „hivatalos”: kormányzati, akadémiai, egyetemi színtereken.