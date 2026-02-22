Lányi András szerkesztésében mintegy félszáz szerző foglalta keretbe gondolatait egy NER utáni Magyarországról, Felforgatókönyv címmel.
Nemcsak Putyin népszerűségét rendítette meg a tavaly átvitt nyugdíjreform, hanem a Szovjetunió iránti nosztalgiának is új szárnyakat adott. Az ifjúság tetemes része nem is hallott a Sztálin-korszak borzalmairól.
A Demokratikus Koalíció bocsánatkérésre szólította fel Gulyás Gergelyt, miután a fideszes politikus azt mondta, Göncz Árpád egykori köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróságot is felelősség terheli azért, hogy a rendszerváltozás után nem lépett életbe az igazságtételi törvény.
Illuzórikusnak ítélte a rendszerváltozással és az uniós csatlakozással szemben támasztott hazai várakozásokat Kövér László szerdán az M1 aktuális csatornán.
A korszakváltásokat többnyire az elismert történelmi és/vagy kulturális értékek leváltása követi (vagy előzi meg). Így történt ez az első világháború után, midőn a korábban ugyan vitatott, de minden szellemi, sőt politikai irányzat által figyelembe vett Nyughat irodalmát egy akkor előretörő jobboldali-konzervatív irodalom váltotta fel – legalábbis a „hivatalos”: kormányzati, akadémiai, egyetemi színtereken.
Megérkezett a rendszerváltozás 25. évfordulójáról megemlékező Szabadság Expressz szerda délelőtt Varsóból útjának harmadik állomására, Budapestre. A résztvevők szerint az utazás kiváló alkalom arra, hogy "első kézből" megismerjék a negyedszázaddal ezelőtti eseményeket.