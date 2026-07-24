Megkésett konferencia Paksról

Élesen bírálta a kormány magatartását a paksi atomerőmű bővítéséről a Magyar Tudományos Akadémián tegnap megtartott konferencián Sólyom László. A volt államfő szerint az a mód, ahogyan a kormányzat és a parlament meghozta a paksi döntést, az "nélkülözte a nagy horderejű, több generáció sorsát meghatározó ügy normális szakmai és demokratikus menetét". Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiapolitikáért felelős államtitkára viszont a paksi építkezés mellett érvelt. Felsmann Balázs a Corvinus Egyetem Stratégiai és Menedzsment Kutatóközpont igazgatója pedig szükségtelennek és ráfizetésesnek nevezte a beruházást.