Nem illene dicsérni, mert én találtam ki, de a cím szerintem több mint szójáték.
A politikai elemző szerint azonban az államfő továbbra sem érti, hogy a köztársasági elnöki pozíció nem csupán közjogi, de politikai tartalommal is bír.
A volt köztársasági elnököt a Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra.
Elhunyt Sólyom László jogászprofesszor, akadémikus, az Alkotmánybíróság első elnöke, a Magyar Köztársaság 2005-2010 közötti elnöke.
A szó az Öné! - üzente meg a történész.
Körülnézek, és valóban. Pasaréten lövészárkot kellene ásni, hogy egyáltalán el tudják képzelni, valójában mi folyik az életben.
A kormány egyházi pénzt és feladatokat oszt, már ő mondják meg, mi a keresztényi érdek - mondta egy Ferenc pápáról szóló könyvbemutatón a volt államfő.
Konzervatív értelmiségiek és egyházi személyek bírálták a kormány álszent katolikusságát - köztük felszólalt Sólyom László, volt köztársasági elnök is.
Írásos jogi véleményt (amicus curiae) írt június 12-én Sólyom László volt köztársasági elnök, Lévay Miklós volt alkotmánybíró, valamint Jakab András és Szente Zoltán egyetemi tanárok és MTA-doktorok a lex CEU-ról az Alkotmánybíróságnak (AB), mely kiemelt ügyként kezeli a törvényt.
A volt köztársasági elnök röviden, velősen közli a véleményét:
Elhunyt Sólyom László (73) volt köztársasági elnök felesége, Sólyom Erzsébet – írja a Blikk.
A CÖF-CÖKA civiljeit zavarja, hogy Sólyom László volt köztársasági elnök nemrég önkéntesként menekülteken segített Budapesten. A szervezet szerint a volt államfő kiállása ellentétes a kormányzat érdekeivel.
Hiába találta alkotmányellenesnek a "három csapás" törvényét az ombudsman, és kért jogorvoslatot még februárban, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nem módosít a jogszabályon - értesült lapunk. Az alapjogi biztos éppen két hónapja, februárban állapította meg, hogy a "három csapás" a bírói mérlegelés jogának kizárásával sérti az alkotmányt .
Élesen bírálta a kormány magatartását a paksi atomerőmű bővítéséről a Magyar Tudományos Akadémián tegnap megtartott konferencián Sólyom László. A volt államfő szerint az a mód, ahogyan a kormányzat és a parlament meghozta a paksi döntést, az "nélkülözte a nagy horderejű, több generáció sorsát meghatározó ügy normális szakmai és demokratikus menetét". Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiapolitikáért felelős államtitkára viszont a paksi építkezés mellett érvelt. Felsmann Balázs a Corvinus Egyetem Stratégiai és Menedzsment Kutatóközpont igazgatója pedig szükségtelennek és ráfizetésesnek nevezte a beruházást.
A nagyobbik kormánypárton belül sincs egyetértés a paksi atomerőmű bővítéséről. A Fidesz egyes vezetői továbbra is ünneplik az új reaktorok építéséről az orosz Roszatommal kötött megállapodást, míg a párt soraiból egyesek már elvetik a beruházást. Sólyom László korábbi köztársasági elnök ugyancsak ellenzi az elsietett paksi építkezést. Csakúgy mint a demokratikus ellenzéki pártok és a civil szervezetek.
A jobboldali közvéleménybe mélyen beivódott hiedelmekkel igyekezett leszámolni Sólyom László volt köztársasági elnök a Heti Válaszban.
"Megütközéssel" értesült a Civil Összefogás Fórum arról, hogy "Sólyom László egykori köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke legutóbb több alkalommal kétségbe vonta Magyarország alaptörvényének legitimitását". Azt ugyan a kormánypárti békemeneteket szervező "civilek" a közleményben nem részletezték, hogy a volt államfő pontosan melyik kijelentésére gondolnak, de szerintük "a legutóbbi" megnyilvánulás elfogadhatatlan, mert "sérti az alaptörvényt a nemzet szimbólumának tekintő milliók érzéseit".