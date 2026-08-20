Ma ötvenéves az az adótrükk, amelynek köszönhető a Commodore 64

Fél évszázada egy adótrükkel és tőzsdei manőverrel az IT-szektor egyik legnagyobb popkulturális ikonját hozták létre. Az ügylet a csőd széléről a techvilág csúcsára repítette azt a vállalatot, amely végül az asztalra tette a Commodore 64-et, majd a rossz menedzsment és a jövőkép hiánya miatt alig egy évtizeddel sikerei csúcsa után lényegében el is tűnt onnan.