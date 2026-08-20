Fél évszázada egy adótrükkel és tőzsdei manőverrel az IT-szektor egyik legnagyobb popkulturális ikonját hozták létre. Az ügylet a csőd széléről a techvilág csúcsára repítette azt a vállalatot, amely végül az asztalra tette a Commodore 64-et, majd a rossz menedzsment és a jövőkép hiánya miatt alig egy évtizeddel sikerei csúcsa után lényegében el is tűnt onnan.
Az óvodákban, iskolákban használt asztali és hordozható számítógépek mintegy harmada már nyolc évnél is idősebb - derült ki az Oktatási Hivatal (OH) legfrissebb adataiból.
A BRFK adatai szerint a büntetőügynek egyelőre 33 sértettje van, akiknek több mint kétszázmilliós kárt okoztak a csalók, s ebből 33 millió forint térült meg a rendőrség nagy októberi akciója során.
Lényegi elmozdulás így sem történt a pedagógusi státusztörvényről szóló tárgyalásokon.
„Hogyan ne neveljük gyereket” rovatunk jelentkezik.
A tankerületnek semmilyen esetben sincs joga a magáncélú tartalmak ellenőrzésére.
Nehéz megúszni, hogy a sokaknál egész napos képernyőnézés előbb-utóbb ne rontsa a szem egészségét. A szakorvos elmondta, mit érdemes tenni a megelőzés érdekében.
Az új szabályozás inkább elejét venni a bajnak, bár az erősen kérdéses, hogy eléri-e majd hatását.
Az ínhüvelygyulladás nagy fájdalommal jár és csak lassan gyógyul. Sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már mozdítani sem tudják a kezüket vagy lábfejüket.
A munkavállalók eddigi lehetőségeit korlátozó rendelkezések is életbe lépnek pénteken. A személyes adatok védelme címén 85 törvényt módosított az Országgyűlés.
Modern hobbit talált magának egy spanyol nagymama: számítógépes rajzolóprogrammal képeket fest.
A sok számítógép előtt ülés, a hordozható kütyük használata miatt a gerincoszlop normális S alakja C-vé deformálódik, ami a fájdalmat, sőt sérvet okozhat. A megelőzéshez már egy kis mozgás is sokat segíthet - mondta Bicskei Izabella edző a Népszavának.
2017. január 1-jétől az öregségi nyugdíj összege 1,6 százalékkal emelkedhet a korábban jelzett 0,9 százalék helyett, és emellett még az idén minden nyugdíjasnak egy 10 ezer forintos Erzsébet utalványt is kézbesítenek. Ez nyilvánvaló beismerése annak, hogy a tavasszal elfogadott jövő évi költségvetésben az infláció mértékét alulbecsülték.
Új képet festett egy számítógép Rembrandt munkáinak alapos tanulmányozása után, majd a szakemberek háromdimenziós nyomtatással életre is keltették a művet, hogy az textúrájában is olajfestményt idézzen.
Magyarországon is tömegesen terjednek a legújabb, a felhasználók adatait titkosítással hozzáférhetetlenné tevő zsarolóvírusok, amelyek egyik leggyakoribb képviselője a CTB-Locker - közölte az informatikai és információbiztonsággal foglalkozó Kürt Zrt.
A K&H Gyógyvarázs jóvoltából 24 kórház gyermekosztálya nyert összesen 100 asztali számítógépet. A pályázaton a mesedoktorok programban résztvevő gyermekegészségügyi intézmények indulhattak, megindokolva, hogyan segítenék a gépek a gyermekosztály működését, a szakemberek munkáját.
A kognitív képességeket szinten tartó, az időskori demenciát mérő számítógépes programokat kaptak a Segítő Kezek infokommunikációs modellprogramban részt vevő idősek.
Öt rosszindulatú számítógépes támadásból négy komoly problémát okoz a felhasználóknak - tájékoztatott online felmérésének eredményéről a Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat.
A korszerű asztali számítógépek mintegy 30 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint például az öt évesnél régebbiek.
A számítógép jobban ítéli meg a személyiséget, mint a barátok - derült ki egy több tízezer önkéntes részvételével zajlott brit-amerikai kutatásból.
Károsodhat az agyműködése, érzelmi problémái alakulhatnak ki annak, aki több monitort figyel egyszerre: tévét néz, közben internetezik, esetleg az okostelefonján a közösségi oldalakat is követi - derül ki egy brit tanulmányból.
A hétfői "celebfotós botrány" után joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés: saját számítógépemen vagy okostelefonomon tárolt képeim, adataim mennyire lehetnek biztonságban? Bár a számítástechnika világában - legalábbis bárki számára megfizethető áron - nem létezik tökéletes biztonság, a kellemetlenségek elkerülése érdekében több mindenre is érdemes odafigyelni.
Meghibásodott egy számítógép a Nemzetközi Űrállomáson, kijavításához az amerikai űrügynökség (NASA) bejelentése szerint űrsétára lesz szükség.
Az ezüst-ion alapú technológiával készített memória, amely már jövőre kapható lesz, hatékonyabb az elektronikai eszközökben - az okostelefonokban, a táblagépekben és a notebookokban - a napjainkban használt hagyományos Flash adattárolóknál, miközben megtartja az előnyeiket.