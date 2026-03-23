Kortárs űrdráma, pizsamás divatbemutató, Pintér-dalok és egy monodráma századik előadása: az idei Színházak Éjszakája nemcsak változatosnak, sűrűnek is bizonyult. A szerencsések és kitartóak katartikus pillanatokat is átélhettek.
Öt év szünet után szombaton újra megrendezték a Színházak Éjszakáját Budapesten.
Együtt énekeltek Kiss Tibivel a főváros színészei – öt év kihagyás után 2024 márciusában visszatér a Budapesti Színházak Éjszakája.
Filmes városi közterek, filmforgatókönyvekből készült színpadi adaptációk és válogatás az elmúlt harminc év hazai kulturális közbeszédéből. A Színházak Éjszakáján sétáltunk.
Az Operettben több más mellett a tánctanítás, a Katona József Színházban a kritikákról szóló játékos csoportterápia játszotta a főszerepet és nem mellesleg az egyik városi sétán eltűnt budai színházak nyomában eredhettünk.
Több debütálóval zajlott az idei Színházak Éjszakája, a Kassa Hajón, az Urániában és a Hatszín Teátrumban. A képre kattintva galéria nyílik!
2017. szeptember 16-án, a Színházak Éjszakáján mutatta be a RIM (Radnóti Ifjúsági Műhely) Önbiztosító című előadását. A Radnóti Színház próbatermébe több mint ötven ember zsúfolódott be, hogy lássa a középiskolás csoport produkcióját. Másfél óra múlva pedig kétszer ötven tenyér lendült egyszerre – az Önbiztosító vastapsot kapott.
Újdonságokkal és új résztvevőkkel várja az éjszakai kalandozást kedvelőket a Színházak Éjszakája szeptember 16-án.
A Színházak Éjszakáján mindig szeretnek részt venni a gyerekek is, élvezik, hogy sokáig kimaradhatnak. Az természetes, hogy a Budapest Bábszínházban ott voltak még az este 9-kor kezdődő programon is, de bizony néhányan közülük a Budapesti Operettszínházban is végig ülték azt a gálát, ami hajnali 1-ig tartott.
A Katona József Színházban A nagy tapsrenddel várták a színházi éjszakázókat, ennek keretében valamennyi előadásuk tapsrendjét egymás után lejátszották. Az Örkény Színházban az Örkény Szabadegyetemen pedig színészek adtak elő.
A Színházak éjszakáján harminc budapesti teátrum több mint kétszáz rendhagyó programmal várta az érdeklődőket betekintést engedve a színház világába, a készülő előadásokba, a színházi háttérmunkába. A különleges, interaktív programokat kínáló rendezvényhez az idén több vidéki színház, köztük Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szombathely és Kecskemét teátruma is csatlakozott.
Kulka János a Színházak Éjszakájára rendezett A nagy tapsrend című produkcióban vesz részt - írta a hvg.hu egy Facebook-fotó alapján, ami a Katona József Színház próbáján készült, és amin a tavasszal stroke-ot kapott színész is látható.
A Színházak Éjszakája keretében, a Magyar Állami Operaházban ma mutatják be Gryllus Samu: Két nő című darabját, amelynek nézői az előadás során a dalszínház festőműhelyébe, jelmeztárába, kottatárába is ellátogathatnak. A Bécsben és Budapesten élő, negyvenéves Gryllus Samu nemzedékének egyik legaktívabb komponistája, valamint egy különleges jelnyelv, a hangfestés (Soundpainting) nemzetközileg elismert szakértője.
Beszédtechnika alkalmatlankodó tévésekkel, jeleneteket pénzbedobásra szolgáltató Vitéz László-automata, előbemutató dögös dívákkal, tumultus az utcán és a nézőtéren, vagy éppen egy valóságos eljegyzés a deszkákon, ez egyaránt látható volt az idei Színházak éjszakáján.
Harmadik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Színházak éjszakáját. Huszonhét teátrum csábította a látogatókat rendhagyó programokkal, kulisszajárással, közönségtalálkozókkal, zenei csemegékkel. Több helyen hosszú sorok alakultak ki, a Színházak éjszakája több ezer érdelődő számára bizonyult vonzónak. Az eseményen készült fotókat itt tekintheti meg!
Az Átrium Film-Színház szeptemberben 20-án, a Színházak Éjszakája egyik programjaként aukciót szervez Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke vezetésével.