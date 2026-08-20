Fényfestett Szent István sejlett fel újra az Országházban, nyugtázta, hogy a sör maximum 1000 forint, majd visszabújt újra a falak közé.
A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen kötelezte a tavalyi augusztus 20-i állami ünnepséget szervező céget az adatok mindeddig titkolt kiadására.
Aztán tettét egy rádióműsorban jelentette be.
Hónapok óta hiába ígéri a piacra elképesztő gyorsasággal betörő cég termékeinek kiskereskedelmi forgalomban történő megjelenését - most pedig úgy tűnik, már a sportolók megrendeléseivel sem tudják tartani a lépést.
Minden piaci modellnek ellentmond az, ami Mészáros Lőrinc sportmárkájával történik: a futballklubok sorban állnak a mezekért, de boltot még mindig nem sikerült nyitni.
Nem a 2Rule az első és egyetlen magyar sportmárka, legalább nyolc cég foglalkozik ezzel, és évi 3 milliárd forintot forgalmaznak évente. Ök viszont nem is álmodhattak olyan támogatásról, mint amit a Mészáros-cég kapott.
Külső szemlélőnek úgy tűnhetett, az olimpiai bajnok vívó Mészáros Lőrinc márkáját reklámozza. A sportoló viszont azt állítja, csak egy gyerekeknek szóló műsorban szerepelt, a vívószövetség kérésére. Márpedig a szövetség leszerződött a 2Rule-lal.
Holokauszt túlélők leszármazottai, az Eleven Emlékmű szentendrei csoportjának tagjai és a helyi jobbikosok négy órán át beszélgettek egymással szombaton arról, ki és miért akar turulszobrot a városba, illetve kit és miért bánt ez. A szervezők szerint siker volt a találkozás, hiszen az eső elől ugyan a HÉV-megálló melletti aluljáróba menekülve, ám végül szemtől-szembe mondhatták el a résztvevők, mit gondolnak a már nem először botrányt kavaró kérdésről.