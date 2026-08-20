Szentendrei párbeszéd egy turulról

Holokauszt túlélők leszármazottai, az Eleven Emlékmű szentendrei csoportjának tagjai és a helyi jobbikosok négy órán át beszélgettek egymással szombaton arról, ki és miért akar turulszobrot a városba, illetve kit és miért bánt ez. A szervezők szerint siker volt a találkozás, hiszen az eső elől ugyan a HÉV-megálló melletti aluljáróba menekülve, ám végül szemtől-szembe mondhatták el a résztvevők, mit gondolnak a már nem először botrányt kavaró kérdésről.