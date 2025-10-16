Nincs megoldás a munkaerőhiányra

Jelentős eltérések tapasztalhatók régiónként a munkaerő kínálatban és a bérekben is. A fővárosban és környékén, illetve a nyugat-dunántúli megyékben a versenyszférában viszonylag kevés a minimálbéren, vagy garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállaló, így őket és a vállalkozókat nem nagyon érintik a kötelező béremelések. A keleti, dél-keleti országrészben, viszont még ezeket a béremeléseket is csak kínkeservesen tudják, ha kit tudják gazdálkodni a a hazai kis és középvállalkozások (kkv).