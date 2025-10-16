11,5-12 és 9 százalék azok a számok, amelyek a jövő évi minimálbér növelés kapcsán a legutóbbi egyeztetésen az asztalra kerültek. A gyenge növekedést viszont mindkét oldal megemlíti.
Az elmúlt évtizedekben sokat bírált munkaerőmobilitás a pandémia óta sokat javult, és évtizedes összevetésben hatalmasat nőtt az ingázók száma is.
A saját vállalkozást érintő rövid távú cégvezetői kilátások pedig még nem voltak ennyire alacsony szinten a VOSZ Barométer történetében.
A cégek a nehéz körülmények ellenére is úgy látják, jobb megtartani a munkaerőt, mint utóbb visszaszerezni.
Egyelőre semmi nincs kőbe vésve, de közel állnak az elképzelések a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emelésének mértékéről.
Még nem lehet tudni, hogy milyen ajánlatok kerülnek asztalra a bértárgyalásokon, a recesszió miatt nehéz menet lesz az alku.
Viszont nem azonnal, ugyanis ez sokaknál elviselhetetlen sokkot okozna.
A következő évben megállnak, és akár csökkenhetnek is az egekbe szökött ingatlanárak, ám ennek nem feltétlen örülnek majd annyian, mint amennyien várták.
Egyelőre nagyon feszes a munkaerőpiac, ismét szükség lehet a munkahelyvédelmi támogatásokra - vélekedett Perlusz László, a VOSZ főtitkára, aki úgy látja, hamarosan megállapodhatnak a felek a jövő évi legkisebb bérekről.
A gazdasági növekedés érdekében kulcskérdés a hazai mikro-, kis és közepes vállalkozások hatékonyságának, termelékenységének, versenyképességének javítása – véli Tolnay Tibor, a VOSZ új elnöke.
A Vosztok-2018 elnevezésű gyakorlaton 297 ezer katona, 1000 légi jármű, 36 ezer harckocsi és egyéb harci jármű, valamint 80 hadihajó vesz részt két körzetben, ahol a kínai és a mongol haderő is képviselteti magát.
Hiába a bruttó hazai termék lendületes növekedése, ez is kevés még a régiós felzárkózáshoz is.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára tart előadást hétfőn a pécsi Corso Hotelben. Dávid Ferenc a társadalmi párbeszédről, érdekérvényesítésről és a gazdasági aktualitásokról beszél majd, de a vidéki Magyarország helyzete és a béremelés kérdése is terítékre kerül.
Lemondatná a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) jelenlegi vezető testületeit az elnökségtől az etikai bizottságig Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a napi.hu-nak adott tegnapi interjújában kilátásba helyezte, hogy az országos szervezet, élve jogosítványával, gyakorlatilag gyámság alá vonná a budapesti kamarát. Parragh akár 1-2 hónapon belül elképzelhetőnek tartotta a tisztújítást, s addig az MKIK által delegált tanácsadó, vagy kamarai biztos felügyelné a BKIK tevékenységét.
Jelentős eltérések tapasztalhatók régiónként a munkaerő kínálatban és a bérekben is. A fővárosban és környékén, illetve a nyugat-dunántúli megyékben a versenyszférában viszonylag kevés a minimálbéren, vagy garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállaló, így őket és a vállalkozókat nem nagyon érintik a kötelező béremelések. A keleti, dél-keleti országrészben, viszont még ezeket a béremeléseket is csak kínkeservesen tudják, ha kit tudják gazdálkodni a a hazai kis és középvállalkozások (kkv).
A kormány mérlegeli a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) hét pontos javaslatát, amely szerint azonnali szelektív járulékcsökkentést kellene végrehajtani.
Azonnal meg kell kezdeni a munkához kapcsolódó vállalkozói adóterhek érdemi csökkentését a gazdasági növekedést leginkább segítő szektorokban, az iparban és a mezőgazdaságban - közölte a Vállalkozók és Munkaáltatók Országos Szövetsége.
Ellentmond a gazdasági racionalitásnak, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen – mondta a Magyar Nemzetnek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára.
Ismét be akar avatkozni a kormány a kiskereskedelmi piaci versenybe: változtatnának a vasárnapi, ünnepnapi pótlékokon és a munkarenden is. Az országgyűlés őszi ülésszakán a kiskereskedelemre és a munkavégzésre vonatkozó szabályozást módosítanák. Az sem kizárt, hogy csupán a Fidesz körüli sorozatos korrupciós botrányokról akarják elterelni a figyelmet ezzel a "gumicsonttal".
Túl sok, felesleges és drága a vállalkozók szerint a hazai ügyintézés. A kormány ugyan többször is megígérte a bürokrácia csökkentését, de az érintettek szerint néhány részeredménytől eltekintve nem sok előrelépés történt.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2016. május 19-i tisztújító küldöttgyűlésén ötödik alkalommal választották Demján Sándort a VOSZ elnökének. Helyettesei: Ádám Imre, a VOSZ Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Szervezetének elnöke és Gazsi Attila, a VOSZ Veszprém Megyei Szervezetének Elnöke.
Ötödik alkalommal, újabb öt évre megerősítette Demján Sándort ügyvezető elnöki pozíciójában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) csütörtöki tisztújító küldöttgyűlése.
Az uniós közbeszerzési pályázatok csökkentik a versenyt és növelik a korrupciós kockázatokat - ez derült ki a Korrupciókutató Központ Budapest kutatásából, amit a központ igazgatója a Kopint-Tárki Zrt. és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közös sajtótájékoztatóján szerdán ismertetett.