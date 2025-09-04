Duna House: 12 éves csúcsot ért el a lakáspiac augusztusban

ingatlanpiac;lakáspiac;Duna House;Otthon Start Program;

2025-09-04 12:39:00 CEST

Az ingatlanközvetítő az Otthon Start program pörgette fel ennyire az ingatlanpiacot. Előrejelzésük szerint a kereslet tartós lehet, de az első nagy roham az év végére lecsenghet.

A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac – közölte az ingatlanközvetítő csütörtökön.

A keresletindex a tavalyi azonos időszakhoz képest 53 százalékkal, az előző hónaphoz képest 43 százalékkal emelkedve 110 ponton zárt. A kereslet élénkülését a tranzakcióbecslésük is megerősíti: a 11 369 adásvétel ugyanis éves összevetésben majdnem 22 százalékos, havi összevetésben 20 százalékos növekedést jelent. Ilyen erős augusztusi forgalom 2020-ban volt utoljára.

A Duna House az Otthon Start program bevezetésével magyarázta a piaci fellendülést. Előrejelzésük szerint a kereslet tartós lehet, és újabb növekedési ciklust indíthat el, de az első nagy roham az év végére lecsenghet. Újabb keresleti hullám 2026 elején várható, mert ekkor vághatnak majd bele az ingatlanvásárlásba azok, akiknek adminisztratív vagy finanszírozási okokból most még várakozniuk kell. Ezt követően a hitelpiac fellendülésével együtt a magasabb keresleti szint középtávon állandósulhat a belföldi lakáspiacon – olvasható a közleményben.