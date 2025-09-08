Takács Péter szerint „mindenki nyugodjon le”, újra iható a víz a székesfehérvári kórházban

egészségügy;kórház;Székesfehérvár;csapvíz;vízkorlátozás;NNGYK;Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ;Takács Péter;

2025-09-08 18:02:00 CEST

Az egészségügyi államtitkár diadalként számolt be róla, hogy „most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében”. Az intézményben több mint egy hónapig ihatatlan volt a csapvíz.

Megszűntek a korlátozások, ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, az NNGYK hétfőn felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését.

„A vizsgálati eredmények igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra” – olvasható a közleményben.

Az örömhírről, miszerint több mint egy hónap után újra emberi fogyasztásra alkalmas a csapvíz a székesfehérvári kórházban, elsőként Takács Péter egészségügyi államtitkár számolt be a Facebook-oldalán egy diadalittas posztban, melyben a történtekről beszámoló független sajtót „propagandamédiának” bélyegezte.

„A folyamatos balos hisztériakeltés közepette dolgozó székesfehérvári kollégáknak hála a Tisztiorvosi Hivatal mérései mindenhol negatív eredménnyel zárultak. Ez azt jelenti, hogy most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében”

– írta Takács Péter hétfő délutáni bejegyzésében, melyhez egy „Mindenki nyugodjon le” mémet mellékelt.

Hozzátette, a beszerelt vízkezelő gép jól működik, a baktérium mindenhol eltűnt. Az államtitkár ezután megköszönte minden egészségügyi, műszaki és szakhatósági kollégájának, hogy „a betegbiztonságot maximálisan szem előtt tartva, az érvényes protokollok szerint végezték a feladataikat akkor is, amikor a legaljasabb támadásoknak volt kitéve a kórház”. Posztja legvégén pedig ismét elnézést kért a páciensektől, megköszönve türelmüket „és a kórház melletti kiállásukat”.

Mint arról mi is beszámoltunk, július 27-én egy mintavétel során mutatták ki a fertőzést, a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét. Erről Magyar Péter adott tájékoztatást a székesfehérvári kórház bejárata előtt, miután találkozott az intézmény vezetőivel. Amellett, hogy a fertőzés észlelése után az intézményben megtiltották az ivóvízhasználatot, több olyan esetről is hallani lehetett, amikor a szülészeten vajúdó nők szobájában vízvezeték-szerelők jelentek meg. Ezt az állítást Takács Péter államtitkár visszautasította.

Később aztán az derült ki, hogy egy műtőssegéd végzett javítási munkákat. Ő hajhálóban és lábzsákban ment be szerelni a szülőszobára, ami valóban nem elfogadható, csak – a kórház szerint – máshogy nem lehetett a szerelési munkákat folytatni. Az intézmény aztán emiatt bocsánatot kért. Ezek után szólalt meg az az édesanya, akinek a nyolchónapos kislányál kimutatták, hogy Pseudomonas aeruginosa nevű baktériummal fertőződött és már május óta küzdenek a betegséggel.