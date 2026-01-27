A MÁV vonatainak tisztítását végző cég nem kommentálta Lázár János szavait, de jelezte, 2020 óta kampányol a takarítók megbecsültségének erősítéséért

MÁV;Lázár János;takarítás;vonatok;B+N Csoport;

2026-01-27 06:59:00 CET

A B+N Csoport leszögezte, kollégáinak joga van a saját véleményhez, de a cég elsődleges célja, hogy olyan munkakörnyezetet biztosítson, ahol a fókusz a feladatok magas színvonalú ellátásán van és nem a közéleti témákon.

Nem kommentálja a MÁV vonatainak tisztítását végző B+N Csoport Lázár János arra vonatkozó kijelentését, hogy a vonatvécék takarítására a cigányság köréből toborozzanak munkaerőt – válaszolta a Telex kérdésére a cég. A B+N Csoport szerint ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 2020-ban indult el a „Vedd észre!” kampányuk, amely a mindennapi tisztaságért dolgozók szakmai és társadalmi megbecsültségének erősítését szolgálja.

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy lakossági fórumon jelentette ki, hogy: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”. Szavait óriási felzúdulás követte, a tiltakozás pillanatok alatt végigsöpört a közösségi platformokon. Első körben Lázár János még magabiztosan és harciasan visszaszólt az őt szintén bíráló tiszás Bódis Krisztának, aztán meggondolta magát, és egy későbbi rendezvényen bocsánatot kért szavai miatt.

A Telex arról is kérdezte a B+N Csoportot, hogy igaz-e Lázár kijelentése, miszerint nehéz a vonatokra takarítókat találni. A cég az utóbbi kérdésre azt írta:

„A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó fizikai munkakörökben általános munkaerőpiaci kihívásokat tapasztalunk, nemcsak Magyarországon, de a B+N Csoport további hét országban jelenlévő leányvállalatainál is.”

Érdekes kivétel Olaszország, az olasz munkaerőpiacon ugyanis a cég tapasztalatai szerint a létesítményüzemeltetésben dolgozók megbecsültsége magas, ezért alacsony a fluktuáció és könnyű a munkaerő-toborzás. Ezért a vállalat folyamatosan fejleszti toborzási, képzési és megtartási programjait, a K+F csapata pedig azon dolgozik, hogy minél kevesebb fizikai munkára legyen szükség ehhez a munkához. A válasz szerint ennek jó példája a cég saját fejlesztésű takarítórobotja, a ROBIN is, ami nem váltja ki az emberi munkát, de „jelentősen javítja a munkavégzés körülményeit és hatékonyságát is”.

A portál megkérdezte azt is, milyen visszajelzéseket kapott a cég a munkatársaitól Lázár János kijelentéséről, amire a B+N Csoport azt írta:

„Minden kollégánknak joga van a saját véleményhez, de elsődleges célunk, hogy olyan munkakörnyezetet biztosítsunk, ahol a fókusz a feladatok magas színvonalú ellátásán van és nem a közéleti témákon.”

Arról, hogy mekkora a magyar állampolgárok aránya a cégnél vonattakarítói munkakörben és hány európai unión kívüli munkavállalót alkalmaz ilyen munkakörökben, a vállalat azt írta:

„A 9 országban jelenlévő, 100 százalékban magyar tulajdonú B+N Csoport magyarországi leányvállalata, a B+N Magyarország Kft. közel 16 000 munkavállalót foglalkoztat, akik közül mindössze 165 nem magyar állampolgárságú, ebből több mint 70 fő a környező országok állampolgára”.

Hozzátette, hogy a munkavállalók foglalkoztatása minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

A 2011-ben alapított B+N Referencia Zrt. az elmúlt években több százmilliárd forintnyi takarítási közbeszerzést nyert. Több tulajdonosa van, köztük magántőkealapok is, és az Átlátszó szerint az egyik végső tulajdonos Kis-Szölgyémi Ferenc, aki korábban az erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Tombor Andrással és Simicska Lajossal is üzleti kapcsolatban állt. A Válasz Online magántőkealapokról szóló cikke alapján a B+N Referenciában résztulajdonos Singulum Befektetési Alapkezelő Zrt. Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozik.