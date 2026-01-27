A MÁV vonatainak tisztítását végző cég nem kommentálta Lázár János szavait, de jelezte, 2020 óta kampányol a takarítók megbecsültségének erősítéséért

Nem kommentálja a MÁV vonatainak tisztítását végző B+N Csoport Lázár János arra vonatkozó kijelentését, hogy a vonatvécék takarítására a cigányság köréből toborozzanak munkaerőt – válaszolta a Telex kérdésére a cég. A B+N Csoport szerint ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 2020-ban indult el a „Vedd észre!” kampányuk, amely a mindennapi tisztaságért dolgozók szakmai és társadalmi megbecsültségének erősítését szolgálja.
Lázár János építési és közlekedési miniszter egy lakossági fórumon jelentette ki, hogy: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”. Szavait óriási felzúdulás követte, a tiltakozás pillanatok alatt végigsöpört a közösségi platformokon. Első körben Lázár János még magabiztosan és harciasan visszaszólt az őt szintén bíráló tiszás Bódis Krisztának, aztán meggondolta magát, és egy későbbi rendezvényen bocsánatot kért szavai miatt.„Lázár János országunk szégyene”
A Telex arról is kérdezte a B+N Csoportot, hogy igaz-e Lázár kijelentése, miszerint nehéz a vonatokra takarítókat találni. A cég az utóbbi kérdésre azt írta:
„A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó fizikai munkakörökben általános munkaerőpiaci kihívásokat tapasztalunk, nemcsak Magyarországon, de a B+N Csoport további hét országban jelenlévő leányvállalatainál is.”
Érdekes kivétel Olaszország, az olasz munkaerőpiacon ugyanis a cég tapasztalatai szerint a létesítményüzemeltetésben dolgozók megbecsültsége magas, ezért alacsony a fluktuáció és könnyű a munkaerő-toborzás. Ezért a vállalat folyamatosan fejleszti toborzási, képzési és megtartási programjait, a K+F csapata pedig azon dolgozik, hogy minél kevesebb fizikai munkára legyen szükség ehhez a munkához. A válasz szerint ennek jó példája a cég saját fejlesztésű takarítórobotja, a ROBIN is, ami nem váltja ki az emberi munkát, de „jelentősen javítja a munkavégzés körülményeit és hatékonyságát is”.
A portál megkérdezte azt is, milyen visszajelzéseket kapott a cég a munkatársaitól Lázár János kijelentéséről, amire a B+N Csoport azt írta:
„Minden kollégánknak joga van a saját véleményhez, de elsődleges célunk, hogy olyan munkakörnyezetet biztosítsunk, ahol a fókusz a feladatok magas színvonalú ellátásán van és nem a közéleti témákon.”
Arról, hogy mekkora a magyar állampolgárok aránya a cégnél vonattakarítói munkakörben és hány európai unión kívüli munkavállalót alkalmaz ilyen munkakörökben, a vállalat azt írta:
„A 9 országban jelenlévő, 100 százalékban magyar tulajdonú B+N Csoport magyarországi leányvállalata, a B+N Magyarország Kft. közel 16 000 munkavállalót foglalkoztat, akik közül mindössze 165 nem magyar állampolgárságú, ebből több mint 70 fő a környező országok állampolgára”.
Hozzátette, hogy a munkavállalók foglalkoztatása minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
A 2011-ben alapított B+N Referencia Zrt. az elmúlt években több százmilliárd forintnyi takarítási közbeszerzést nyert. Több tulajdonosa van, köztük magántőkealapok is, és az Átlátszó szerint az egyik végső tulajdonos Kis-Szölgyémi Ferenc, aki korábban az erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Tombor Andrással és Simicska Lajossal is üzleti kapcsolatban állt. A Válasz Online magántőkealapokról szóló cikke alapján a B+N Referenciában résztulajdonos Singulum Befektetési Alapkezelő Zrt. Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozik.