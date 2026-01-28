Magyar Péter lemondta találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával

Fidesz;lemondás;Lázár János;találkozó;lejáratás;cigányozás;Magyar Péter;Sztojka Attila;Tisza Párt;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;

2026-01-28 11:07:00 CET

Aki roma vezetőként Lázár János vérlázító mondatai után az Orbán-kormányt mentegeti és támogatja, az nem méltó a roma honfitársaink képviseletére – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

Találkozót kértem a magyarországi nemzeti kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, hogy meghallgassam a kéréseiket és javaslataikat a leendő Tisza-kormány felé. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával holnap lett volna találkozóm, de azt két okból is le kell mondanom – posztolta szerda délelőtt a Facebook-oldalán Magyar Péter. – Beszéljünk világosan. Aki roma vezetőként Lázár János vérlázító mondatai után az Orbán-kormányt mentegeti és támogatja, az nem méltó a roma honfitársaink képviseletére – szögezte le indoklása előtt a Tisza Párt elnöke.

Az ellenzéki vezető egyrészt megdöbbenésével magyarázta a találkozó lemondását, kiemelve, hogy Lázár János vérlázító mondatai után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.

– Másrészt eljutott hozzám egy videó, amelyben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozónkat fideszes propagandacélokra akarják felhasználni és érdemi párbeszéd helyett a megbeszélésünket arra akarják felhasználni, hogy a fideszes propagandahazugságokkal szembesítsenek és erről a Fidesz és Sztojka Attila megbízásából felvételt készítsenek – írta a pártelnök. Megjegyezte, hogy a Tisza Párt kiáll minden magyarországi őshonos nemzeti kisebbség mellett akkor is, ha a saját megválasztott vezetőik megfeledkeznek arról, amivel megbízták őket.

Magyar Péter megszólította Aba-Horváth Istvánt, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elnökét. – Ha esetleg elfelejtette volna: Orbán Viktor minisztere, Lázár János azt találta mondani, hogy ha nincsenek migránsok, akkor helyettük a magyar romáknak kell tisztítaniuk a vonatokon a szaros mosdókat – emlékeztette a roma vezetőt.

Amint arról lapunk is beszámolt, a fideszes politikus csütörtökön, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán kijelentette: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.” Lázár János két napra rá Kaposváron egy fideszes rendezvényen bocsánatot kért, ahogy mondta, bántó szavaiért