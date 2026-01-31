Több százan tüntetnek Lázár János minisztériuma előtt a romákért

civilek;cigányság;Lázár János;tüntetés;kiállás;

2026-01-31 18:04:00 CET

Zsúfolásig megtelt az Alkotmány utca a fideszes politikusnak a cigányokat megalázó mondatai nyomán, amelyekért ugyan bocsánatot kért, de sokan nem hisznek az őszinteségében.

Cikkünk nemsokára frissül!

„Álljunk ki cigány honfitársaink mellett! Álljunk ki egymásért, mert egy ország vagyunk, egy közösség, egy nemzet” – szerepel annak a szombaton tartott civil tüntetésnek a leírásában, amelyet tiltakozásul hirdettek meg Lázár János építési és közlekedési miniszter romákat sértő kijelentései után. – Mutassuk meg együtt, hogy nem tűrjük tovább a megbélyegzést, a kirekesztést és az embertelen beszédet. Mutassuk meg, hogy számunkra a cigány emberek nem „közmunkások”, nem „vécétakarítók”, és végképp nem bűnbakok vagy politikai jelszavak, hanem valódi emberek. Olyan emberek, mint bárki más – szögezte le a szervező, Lakatos Ádám, aki szerint Lázár Jánosnak nyilvánosan bocsánatot kell kérnie azokért a szavakért, amelyek sebeket okoztak, és tovább mélyítik a megosztottságot. A résztvevők között adománygyűjtést szerveznek, és az összegyűlt összeget a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, Iványi Gábor egyesületének ajánlják fel.

A felszólalok sorában Lakatos Dóri nőjogi és kisebbségi aktivista, újságíró. – Szőke hajú és fehérbőrű magyar cigány vagyok, Vésztőről, nagyapám szülővárosából vécépucoló közmunkásként költöztem el. Lakatos Menyhért unokája, író cigány, mint a nagyapám volt, magyar cigány vagyok, és büszke vagyok rá – mondta. A diszkrimináció ellen szólalt fel, a nemzetiség általánosítása ellen, és közölte, elegük van a megkülönböztetéstől, de nincsenek egyedül. Szerinte Lázár János felelőssége különösen súlyos, mert szavai felbátorítják a gyűlölködőket.

– Magyarok, nem balsors tép, saját balfácánságunk karma tép.

Akárhogy mázolják át a múltat, a jelen sötét – mondta Cserna Antal, ahogy bemutatkozott, magyar színész és rendező, aki a művészet eszközeivel szól az igazságról és az emberi felelősségről. A Szózat szavait idézve, 2023-ban írt sorait olvasta fel.

A következő felszólaló Kata volt, kétgyermekes anya, aki tanárnak készül. Elmondta, hogy Magyarország sokszínű, ami erő és nem gyengeség. A roma és a magyar kultúra évszázadok óta együtt él. Ezt az emberi méltóságot sértette meg Lázár János kirekesztő szavaival. Nem tartalékok vagyunk, emberek vagyok, magyar állampolgárok,. ez a tüntetés a méltóságról szól, arról, milyen Magyarországot akarunk, tiszteletet és egyenlőséget akarunk. Elutasítjuk, hogy Lázár János etnikailag rangsorolja a munkákat. Lázár János elvesztette a közbizalmat, aki így beszél a magyar állampolgárokról, az nem lehet a köz szolgálja Felszólítjuk Lázár Jánost, mondjon le – jelentette ki, hozzátéve, nekik a bocsánatkérés nem elég, a méltóságuk nem alku tárgya. A jelenlévők ütemesen mondták utána, hogy mondjon le.

Könyves Tamás közéleti aktivista, egy civil szervezet vezetője megkérdezte a jelenlévőktől, hogy ők tényleg tartaléknak érzik-e magukat. A résztvevők, után mondták, hogy nem. Van egy határ, van egy pont, ahol már nem lehet félrenézni, nem lehet magyarázkodni. Lázár János egy nyilvános fórumon olyan mondatokat mondott ki, amellyel nem csak megbántott, hanem megalázta őket. – Nincs szégyenmunka, bármilyen munka becsületes. De van szégyenbeszéd, és amit ott hallottunk, az volt. Szégyen. A belső tartalék kifejezés gondolkodásmód, amely embereket eszközzé tesz, kijelölhető csoportokká, és ez minden jóérzésű magyar embernek fáj. A cigányságnem tartalék – szögezte le Könyves Tamás, aki szerint aki ma a cigányokat alázza meg, holnap bárkit megalázhat. Leszögezte: eddig, és ne tovább! A tüntetők pedig skandálni kezdték: – Lázár, takarodj!

Bárcsak a bőröd lenne barna, és nem a nyelved attól a sok szartól, ami kijön a szádon – üzente valaki egy transzparensen Lázár Jánosnak.

Amint arról lapunk is beszámolt, a fideszes politikus másfél hete Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán kijelentette: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.” Bár Lázár János két napra rá Kaposváron DPK.nagygyűlésen bocsánatot kért, sokan egyszerűen nem hisznek az őszinteségében. A csütörtöki gyöngyösi Lázárinfó sajtótájékoztatóján támadt is egy kis feszültség ebből.