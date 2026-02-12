Székely Tamás: elment az összefogás hajója

Akár elismerik a szakszervezeti tömörülések, akár nem, országos szinten hatékonyabbá kell tenni működésüket, ha el akarják kerülni, hogy újabb tagszervezetek hagyják ott őket. A kérdés legélesebben a kongresszusra készülő Magyar Szakszervezeti Szövetségben vetődött fel, amelynek alelnöke néhány hete már személyi változásokat követelt. Székely Tamás ma már visszafogottabban nyilatkozik, de azt mondja, a bérmegállapodás aláírása, valamint az érdekegyeztető fórumokon való részvételért az államtól járó több mint százmillió forint lehetetlenné teszi országos megmozdulások szervezését.