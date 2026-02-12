Ha nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak.
A tagság körében ellentéteket szító minimálbérmegállapodás is szerepet játszhatott abban, hogy eredménytelen volt a szavazás.
Aki biztosan nem indul, az épp a választást előkészítő László Zoltán, míg aki biztosan elfogad egy ilyen felkérést, az a szövetség eddigi alelnöke, Székely Tamás.
Ismét tárgyaltak a jövő évi minimálbérről, de még nincs megállapodás. Az összeg lényegében eldőlt, a munkaadóknak nyújtott kompenzáció még nyitott kérdés.
Nem a béremelés az egyetlen eszköz a dolgozók megtartására, itt az ideje a személyi jövedelemadó csökkentésének – nyilatkozta lapunknak Székely Tamás, a vegyiparban érdekelt szakszervezetek szövetségének elnöke.
Akár elismerik a szakszervezeti tömörülések, akár nem, országos szinten hatékonyabbá kell tenni működésüket, ha el akarják kerülni, hogy újabb tagszervezetek hagyják ott őket. A kérdés legélesebben a kongresszusra készülő Magyar Szakszervezeti Szövetségben vetődött fel, amelynek alelnöke néhány hete már személyi változásokat követelt. Székely Tamás ma már visszafogottabban nyilatkozik, de azt mondja, a bérmegállapodás aláírása, valamint az érdekegyeztető fórumokon való részvételért az államtól járó több mint százmillió forint lehetetlenné teszi országos megmozdulások szervezését.
Anyagi ellehetetlenítése miatt az ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB-k) megszüntetésétől tart a szervezet munkavállalói oldala, miután idén az állami támogatás a felére, 60 millió forintra csökkent, ráadásul eltűnt a számlájukról 20 millió forint - mondta Sáling József, az ÁPB-k munkavállalói oldalának ügyvivője hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.
Élesen kritizálta a magyar kormány szakszervezet-ellenes politikáját az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) genfi konferenciáján Székely Tamás.
Megdöbbentő mértékben nőtt tavaly a munkahelyi balesetek, közöttük a halálos kimenetelűek száma. Nem véletlen, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium vonakodott kiadni a számokat, hiszen ebből kiderül, hogy megtorpant a tíz éve csökkenő folyamat – véli a vegyipari szakszervezet elnöke, aki az év elején közérdekű adatként kikérte, de csak hosszas várakoztatás után kapta meg a számokat. Az elnök szerint a kedvezőtlen változás miatt egyértelmű a miniszterelnök és a kormány felelőssége.
Munka- és kollektívszerződések százezreit kell módosítani alig egy hónap alatt vállalatok tízezreinek, ha a kormány a tiltakozások ellenére novemberben elfogadja a cafeteria adóemelését. Az előzetes felmérések szerint a cégek tömegével fogják megtagadni a juttatást, ami nemcsak 3 millió háztartást rövidít meg évente több százezer forinttal, hanem a költségvetést is megkurtítja, nagyjából 1 százalékkal – állítja a vegyipari szakszervezet.
A sztrájktól sem riad vissza a vegyipari szakszervezet, ha a kormány megemeli a cafeteria adóját – döntött a Magyar Vegyipari-, Energiaipari és Rokon szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) tisztújító kongresszusán, amelyen Székely Tamást újabb 5 évre elnöknek választották.
Tetteik következményével szembesítené egy rendhagyó gyárlátogatáson a politikusokat a vegyipari szakszervezet, hogy az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagjai lássák, mit tesznek azokkal a dolgozókkal, akiktől az Orbán-kormány már elvette vagy éppen készül elvenni a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőséget.