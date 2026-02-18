Magyar Péter: Elefánt is lehet a szobában, huszonöt meztelen nő, vagy thai törpe

lejáratás;szexvideó;mesterséges intelligencia;Magyar Péter;

2026-02-18 11:13:00 CET

A Tisza Párt elnöke furcsának találja, hogy Deutsch Tamás, Rogán Antal, Nagy Márton és Curtis pártja jön elő drogos vádakkal.

Nyíregyházi fórumán érte el a Telex Magyar Pétert, hogy megkérdezze a radnaimark.hu oldal legutóbbi frissüléséről, amelyben az oldal ismeretlen szerkesztője azt sejttette, hogy nem igaz a Tisza Párt elnökének azon állítása, miszerint nem fogyasztott drogot abban a bizonyos lakásban, ahol a bekamerázott szoba található.

A Tisza Párt elnöke a lap kérdésére úgy reagált, valódi felvétel nem lesz, mesterséges intelligenciával viszont sokkal durvább képeket is kreálhatnak róla. „Elefánt is lehet a szobában, huszonöt meztelen nő, vagy thai törpe, de a valóságban ilyen nem történt” - jelezte.

Magyar Péter ismét utalt rá, hogy a radnaimark.hu oldallal a Fidesz a gödi Samsung-gyár ügyéről próbálja elterelni a figyelmet, de szerinte ezt már „az emberek kinevetik”. Megerősítette továbbá, hogy az apartmanban látott kábítószernek kinéző anyaghoz nem nyúlt, soha nem is fogyasztott drogot.

„Kicsit furcsa nekem, hogy Deutsch Tamás pártja, Rogán Antal pártja, Nagy Márton pártja, Curtis pártja jön elő a kábítószerekkel, de hát lelkük rajta”

- jegyezte meg.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a bekamerázott szobában egy házibuliban volt, ahová Vogel Evelin hívta el 2024. augusztus 2-án. Ez már a szakításuk után volt, ennek ellenére „hagyta magát elcsábítani”, a drognak kinéző anyaghoz viszont nem nyúlt. Mint mondta, később exbarátnője viselkedéséből és zsarolásaiból egyértelművé vált, hogy „orosz típusú kompromatba” sétált bele, de semmi törvénysértőt nem követett el. Vogel Evelin minderre úgy reagált a 444-nek, hogy nem ő tette oda a kamerát, és ő is áldozata ennek az ügynek.